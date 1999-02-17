Образ священномученика Алексия Меркурьева появился в храме села Покровского

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». В храме в честь Покрова Божией Матери села Покровского Каменского района, где был крещен священномученик Алексей Меркурьев, появилась его икона. Ее преподнесли в дар церкви потомки святого - праправнук Владимир Типикин с женой и праправнучка Светлана Паньшина. Семейное предание было подтверждено документально только в 2004 году, когда вышла в свет книга «Святые Екатеринбургской епархии». Из нее потомки узнали точные даты, цифры, имена, события. Праправнук священномученика заказал икону своего предка инокине Анне (Ворониной) из Шадринска. Когда образ был написан, его вручили настоятелю храма протоиерею Михаилу Шляхтюку. Батюшка с благоговением принял дар и от всей души поблагодарил родных священномученика, сказав, что икона священномученика Алексия Меркурьева есть в храме близ места его захоронения, а теперь появилась и в месте его рождения. Образ будет пребывать в Покровском храме, в котором Алексий был крещен в детстве.