Практиканты МАРХИ изготовили мозаичную инкрустацию для иконостаса храма Ново-Тихвинской обители

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». Вместе с возрождением храмов в России возрождается и особое искусство: храмовое зодчество. И то, что раньше было делом невиданным, теперь вполне естественно: студенты, будущие храмоздатели, летнюю практику проводят в храмах и даже приезжают поработать в монастырь. Нынешним летом 14 магистрантов 1 курса магистратуры Московского архитектурного института (Государственной академии) кафедры «Храмовое зодчество» вместе с преподавателями совершили поездку по храмам и монастырям Екатеринбургской митрополии, в том числе побывали в монастыре Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, в обителях Верхотурья и Невьянска, в музее деревянного зодчества в Нижней Синячихе, храмах Екатеринбурга. Два дня студенты провели в Ново-Тихвинском женском монастыре г. Екатеринбурга, побывав в храме святого Александра Невского и поработав в реставрирующемся храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Кафедра «Храмовое зодчество», где осуществляют подготовку магистров, открылась в МАРХИ (Государственной академии) в 2016 году при поддержке «УГМК-Холдинга». Благодаря этому нынешним летом магистры первого года обучения приехали на производственную практику в г. Екатеринбург. За несколько дней студенты изготовили мозаичную инкрустацию для иконостаса храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и помогли расписывать стены. С мозаикой студенты работали впервые и с большим интересом осваивали новую технологию. Процесс настолько захватывал, что рабочий день практикантов начинался в 9 ч. утра, а заканчивался в 18, а то и в 20 ч. Сестры отметили деликатность и воспитанность практикантов, которые произвели на них большое впечатление единодушием, уступчивостью и отзывчивостью, а главное – тем благоговением, с которым они выполняли работу для храма. На второй день студенты посетили утреннюю службу в Александро-Невском храме.

Студенты отметили, что дни, проведенные в монастыре, стали самыми яркими за все время их практики. Они довольны тем, что им доверили такую ответственную работу и, что сестры отнеслись к ним с большой заботой, благодаря чему на территории церкви и монастыря им было «легко и комфортно», а душа радовалась. Помимо общего незабываемого впечатления от атмосферы монастыря и теплого приема студентов восхитили детально проработанная архитектура, иконопись, проникновенное пение, создающее необходимое в храме камерное, молитвенное чувство покаяния, ощущение присутствия Господа.