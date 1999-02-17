Для детей в храме Серафима Саровского организовали сеть бесплатных кружков

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». Большую воспитательную работу с детьми и подростками проводят в Духовно-просветительском центре храма во имя преп. Серафима Саровского г. Екатеринбурга. Профессиональные мастера преподают в студии изготовления кукол, драматическом и фольклорном кружках. В ожидании нового учебного года родителей приглашают записать детей на развивающие занятия Центра. В драматическом кружке детей обучают искусству сценических движений, постановке речи, танцевальным движениям, изготовлению декораций, костюмов и многому другому. В «кукольной» студии детей знакомят с методами изготовления перчаточных и тростевых кукол. Участники фольклорного кружка изучают традиции народной и православной культуры, народных и православных праздников посредством игр, песен и хороводов, что позволяет детям легко усваивать информацию, развивает память и помогает весело проводить время со сверстниками и родителями (уроки допускают семейный формат обучения). Обучение во всех кружках осуществляется бесплатно. Расписание занятий см. на сайте прихода во имя св. преп. Серафима Саровского (ул. Ясная, 3).