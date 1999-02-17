Православная газета

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В храме на Краснолесье возобновился цикл бесед православного психотерапевта В. Боровских

Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». В храме во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Екатеринбурга после отпускного периода возобновился цикл бесед прихожан с православным психотерапевтом Вячеславом Боровских. Очередное занятие прошло минувший четверг после чтения акафиста Пресвятой Богородице в честь ее иконы «Неупиваемая Чаша». Участники встречи подвели итоги предыдущих бесед и еще раз поговорили о духовных корнях различных зависимостей. По убеждению Вячеслава Владимировича, имеющего многолетнюю клиническую практику работы с зависимыми больными, первым шагом по преодолению страстей (а любая зависимость - это проявление той или иной страсти) является обращение к Богу, поскольку только собственными силами человек не сможет преодолеть недуг. Беседы православного психотерапевта В.В. Боровских проходят в Князь-Владимирском храме каждый четверг в 18-30.

 
 
 

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