В храме на Краснолесье возобновился цикл бесед православного психотерапевта В. Боровских

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Екатеринбург, 21 августа, «Православная газета». В храме во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Екатеринбурга после отпускного периода возобновился цикл бесед прихожан с православным психотерапевтом Вячеславом Боровских. Очередное занятие прошло минувший четверг после чтения акафиста Пресвятой Богородице в честь ее иконы «Неупиваемая Чаша». Участники встречи подвели итоги предыдущих бесед и еще раз поговорили о духовных корнях различных зависимостей. По убеждению Вячеслава Владимировича, имеющего многолетнюю клиническую практику работы с зависимыми больными, первым шагом по преодолению страстей (а любая зависимость - это проявление той или иной страсти) является обращение к Богу, поскольку только собственными силами человек не сможет преодолеть недуг. Беседы православного психотерапевта В.В. Боровских проходят в Князь-Владимирском храме каждый четверг в 18-30.