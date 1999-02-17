Православная газета

Православная газета

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Вернут ли хозяевам исторические здания Екатеринбурга

Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск Екатеринбургской епархии о передаче в ее собственность трех зданий в центре Екатеринбурга, которые сейчас занимают три колледжа - Свердловский мужской хоровой, Екатеринбургский экономико-технологический и Екатеринбургский монтажный. Изначально в них располагались Епархиальное женское училище, принадлежащее Ново-Тихвинскому женскому монастырю, пансион женского Епархиального училища и храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Оппоненты настаивают на том, что это был придомовой храм. Однако памятник архитектуры площадью около 12 тыс. квадратных метров изначально входил в монастырский комплекс Ново-Тихвинского женского монастыря и, несмотря на перестройку и реконструкцию, проведенные в советские годы, по-прежнему имеет статус имущества религиозного значения.

 
 
 

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