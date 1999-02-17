Специалисты «Русского силомера» расскажут православным законоучителям о новациях системы

Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». Команда проекта «Русский силомер» спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии вновь получила поддержку в конкурсе Фонда президентских грантов - программа нравственно-патриотического воспитания детей отлично вписалась в задачи по развитию в России гражданского общества. Теперь она вышла на федеральный уровень: в течение нового учебного года спортивные мероприятия и турниры пройдут в 20 российских регионах, а летом следующего года состоится Всероссийский турнир дворовых команд. Уникальная система упражнений на гимнастической перекладине, разработанная специалистами спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии, основана на принципе от простого к сложному, что позволяет принимать участие в состязаниях «Русского силомера» даже неспортивным людям.

Время доказало ценность «дворовых видов спорта» - они способствуют активному вовлечению в спорт молодых людей без физической подготовки и развитию силы и выносливости. Популяризация системы «Русский силомер» растет стремительно: на сегодняшний день в турнире приняли участие уже тысячи школьников из разных регионов страны - в 300 школах от Калининграда до Приморья. Поддержка проекта от Фонда президентских грантов станет новым импульсом его развития. Об этом и многом другом специалисты расскажут на съезде православных законоучителей в рамках секции спортивно-патриотического отдела 22 августа в 14-00 в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии (г. Екатеринбург, ул. Репина, 6).