Православная газета

Православная газета

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Горожан приглашают в Храм-на-Крови на акафист Святой Царской Семье

Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». В понедельник 21 августа в 12-00 приход во имя святителя Луки Крымского г. Екатеринбурга будет служить акафист святой Царской Семье в Храме-на-Крови. К участию в богослужении приглашают всех желающих – чтобы помолиться святым Царственным страстотерпцам о семейном благополучии, любви между супругами, правильном воспитании детей, сохранении целомудрия и чистоты, о доброй невесте или женихе. Святых Царственных страстотерпцев также просят о молитвенной помощи в болезнях, скорбях, гонениях, заточении.

У кого нет возможности присутствовать лично, можно подать записку на акафист в виртуальной Церковной лавке храма.

 
 
 

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