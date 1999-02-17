Православные законоучителя Среднего Урала обсудят темы нравственного и духовного подвига человека

Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». Оргкомитет XIII Съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии утвердил итоговую программу мероприятия, которое состоится 22-23 августа. В этом году тема съезда посвящена 100-летию духовного и нравственного подвига Царской семьи. Законоучителя всесторонне обсудят темы для преподавания на весь учебный год. Православный педагогический форум начнется с работы секций и круглых столов, а продолжится на следующий день пленарным заседанием, которое возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. К участию приглашают священников и мирян, учителей За¬кона Божия в церковно-приходских школах, преподавателей «Основ православной культуры», духовных училищ, православных гимназий, вузов, деятелей науки и культуры, представителей образовательных структур и видных общественных организаций. Коммуникации на разнообразных секциях позволят настоятелям приходов, директорам воскресных школ, преподавателям церковнославянского языка, церковного пения, катехизаторам, учителям изобразительной деятельности и другим специалистам сферы образования обсудить насущные темы и поделиться ценным опытом.