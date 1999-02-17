Церковно-приходская школа Большого Златоуста объявила очередной набор учащихся

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Московский Патриархат
Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». Детская воскресная школа храма «Большой Златоуст» объявила набор учащихся на новый учебный год. Согласно образовательной программе, дети будут изучать Закон Божий, церковнославянский язык, церковное пение, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Учащиеся приходской воскресной школы принимают активное участие в епархиальных мероприятиях, совершают паломнические поездки по святым местам Урала. К обучению приглашают детей от 5 до 13 лет.