Вторую смену экспедиции «За други своя» посвятили семейным ценностям

Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». В минувшую среду стартовала вторая летняя экспедиция проекта «За други своя». Смена организована в деревне Колюткино Каменского района и носит название «Благодатный дом». Несколько десятков подростков из разных населенных пунктов Среднего Урала проведут в экспедиции 10 дней, в течение которых с детьми будут работать профессора высшей школы, педагоги, психологи и стажеры. Программа экспедиции включает встречи со священниками и учеными, двухдневный сплав, спортивные игры, «школу выживания», занятия по рукоделию, трудовые десанты, концерты, подготовку спектакля и уроки православной этики, на которых с ребятами поговорят о традиционных семейных ценностях, в том числе – о целомудрии и любви, подвигах и честности.