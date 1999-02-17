На Вторчермете появится новый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области разрешило приходу в честь Покрова Божией Матери на Вторчермете г. Екатеринбурга осуществить подготовку проекта межевания земли в квартале улиц Ферганская - Агрономическая - Санаторная и Патриса Лумумбы под строительство храма. Покровская церковь будет возведена на территории сквера, недалеко от интерната на ул. Ляпустина.