Симеоновский Крестный ход будет совершен из Алапаевска в Верхотурье 20-25 сентября

Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». Крестный ход от Алапаевска до Верхотурья будет совершен с 20 по 25 сентября в честь знаменитого уральского святого Симеона Верхотурского. В течение 6 дней крестоходцы отслужат четыре Божественных литургии, две из них - в день престольного праздника двух заброшенных храмов в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Предварительная программа крестного хода:

20 сентября (среда):

12.00 - встреча участников крестного хода в Свято-Троицком соборе Алапаевска;

12.30 - обед, экскурсия;

17.00 - Всенощное бдение, Исповедь;

20.30 – ужин, ночлег в женском монастыре.

21 сентября (четверг):

7.00 – выезд автобуса №1 от ж/д вокзала г. Екатеринбурга;

9.30 - посадка паломников у женского монастыря в Алапаевске;

10.00 - 10.15 остановка на ст. Межной у поклонного креста;

11.00 - прибытие в с. Комарово, крестный ход до храма; праздничная Литургия;

14.00 - обед;

14.30 – крестный ход от храма с. Комарово к поклонному кресту на месте Ильинского храма с. Мугай (7.5 км);

16.30 - молитва у креста, переезд автобусом до Махнево;

17.00 - Вечерняя, Исповедь;

20.30 - ужин, сон.

22 сентября (пятница):

8.15 - утреннее правило в храме;

9.00 – крестный ход в с. Кокшарово;

11.00 - Божественная Литургия в заброшенном храме Рождества Пресвятой Богородицы;

13.00 - обед у храма;

14.00 – крестный ход к Тагильской слободе через с. Перевалово с остановками у храма и у родника;

16.30 - 17.00 - молебен с акафистом в Тагильской Слободе;

17.30 – крестный ход до храма;

20.00 - ужин, сон.

23 сентября (суббота), Крестный ход по Симеоновой тропе (36 км):

6.30 - молебен в храме;

7.00 – завтрак;

7.30 – начало крестного хода;

8.00 - выход на Тропу;

19.00 - выход с Тропы;

19.30 - молебен в храме, с. Меркушино;

21.00 - ужин, сон.

24 сентября (воскресенье):

8.00 – Литургия;

11.00 – трапеза;

12.00 – молебен;

13.30 - отъезд из Меркушино в Верхотурье (автобусом № 2);

15.00 - малая Вечерняя в Верхотурье, ночлег в храме.

25 сентября (понедельник) г. Верхотурье

9.00 - Праздничная Литургия;

16.00 - отъезд электричками самостоятельно, по расписанию.

Регистрация участников и запись на автобусы по телефонам: 8 (343) 219-00-07, +7 (952) 146-05-37.