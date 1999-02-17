Симеоновский Крестный ход будет совершен из Алапаевска в Верхотурье 20-25 сентября

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Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». Крестный ход от Алапаевска до Верхотурья будет совершен с 20 по 25 сентября в честь знаменитого уральского святого Симеона Верхотурского. В течение 6 дней крестоходцы отслужат четыре Божественных литургии, две из них - в день престольного праздника двух заброшенных храмов в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Предварительная программа крестного хода:
20 сентября (среда):
12.00 - встреча участников крестного хода в Свято-Троицком соборе Алапаевска;
12.30 - обед, экскурсия;
17.00 - Всенощное бдение, Исповедь;
20.30 – ужин, ночлег в женском монастыре.
21 сентября (четверг):
7.00 – выезд автобуса №1 от ж/д вокзала г. Екатеринбурга;
9.30 - посадка паломников у женского монастыря в Алапаевске;
10.00 - 10.15 остановка на ст. Межной у поклонного креста;
11.00 - прибытие в с. Комарово, крестный ход до храма; праздничная Литургия;
14.00 - обед;
14.30 – крестный ход от храма с. Комарово к поклонному кресту на месте Ильинского храма с. Мугай (7.5 км);
16.30 - молитва у креста, переезд автобусом до Махнево;
17.00 - Вечерняя, Исповедь;
20.30 - ужин, сон.
22 сентября (пятница):
8.15 - утреннее правило в храме;
9.00 – крестный ход в с. Кокшарово;
11.00 - Божественная Литургия в заброшенном храме Рождества Пресвятой Богородицы;
13.00 - обед у храма;
14.00 – крестный ход к Тагильской слободе через с. Перевалово с остановками у храма и у родника;
16.30 - 17.00 - молебен с акафистом в Тагильской Слободе;
17.30 – крестный ход до храма;
20.00 - ужин, сон.
23 сентября (суббота), Крестный ход по Симеоновой тропе (36 км):
6.30 - молебен в храме;
7.00 – завтрак;
7.30 – начало крестного хода;
8.00 - выход на Тропу;
19.00 - выход с Тропы;
19.30 - молебен в храме, с. Меркушино;
21.00 - ужин, сон.
24 сентября (воскресенье):
8.00 – Литургия;
11.00 – трапеза;
12.00 – молебен;
13.30 - отъезд из Меркушино в Верхотурье (автобусом № 2);
15.00 - малая Вечерняя в Верхотурье, ночлег в храме.
25 сентября (понедельник) г. Верхотурье
9.00 - Праздничная Литургия;
16.00 - отъезд электричками самостоятельно, по расписанию.
Регистрация участников и запись на автобусы по телефонам: 8 (343) 219-00-07, +7 (952) 146-05-37.