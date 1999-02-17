Первое за 77 лет таинство Крещения совершили в старинном храме

Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». Сто лет исполнилось в текущем году храму во имя святителя Николая Чудотворца, что в селе Исетском (ранее - Темновском). На днях здесь было совершено первое за много лет таинство Крещения. Исетский приход имеет давнюю историю - его деревянный двухпрестольный храм был построен в 1845 году. Строительство каменного храма в «русском стиле» началось незадолго до революции, а после 1917 года работы остановились на этапе отделки фасадов. Храм был закрыт в 1940 году. Многие годы его использовали как склад для удобрений, загон для овец, а потом здание стало и вовсе бесхозным.

Восстановительные работы начались в 2016 году: вставили окна и двери, начали сооружать пол, провели субботник и крестный ход на Николу Вешнего. Внутри сохранилось множество великолепных фресок. Однако процесс восстановления храма продвигается с трудом, в основном в нем принимают участие люди старшего поколения. Но уже потянулась и молодежь, принимая участие в уборке храма, приходя на субботние молебны. А недавно одна молодая семья изъявила желание крестить детей именно в этой церкви, и в минувшую субботу протоиерей Михаил Шляхтюк совершил Крещение отрока Андрея, младенца Михаила и их мамы Натальи. Так через много лет в старинном храме началась новая жизнь.