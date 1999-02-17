В Успенском соборе стартовал сбор пожертвований на цветы для Пресвятой Богородицы

Екатеринбург, 18 августа, «Православная газета». В Успенском приходе на ВИЗе г. Екатеринбурга началась подготовка к престольному празднику – Успению Пресвятой Богородицы, отмечаемый 28 августа. Местные флористы уже приступили к формированию идей украшения временного храма (в основном здании собора идет реконструкция). Поддержать благое начинание можно посильным пожертвованием с указанием имен усопших и живых родных на эл. адрес info@sobor-uspenie.ru, о которых в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы будут совершены молитвы. Можно передать средства в церковную лавку – с пометкой «на украшение храма» (или «на Успение Богородицы»); сделать перевод на карту Сбербанка (номер карты уточнить по телефонам: (343) 288-72-05 или 8 (900) 208-22-21; сделать перевод через Яндекс-Деньги (№ 410012798982760); сделать почтовый перевод: 620028, а/я 247, Поморцеву Кириллу Викторовичу (секретарь).