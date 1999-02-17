Священник попросил не использовать иконы для пересылки телефонов в колонии

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». Помощник начальника ГУФСИН России по Свердловской области по организации работы с верующими отец Алексей (Елисеев) записал на YouTube специальное видеообращение, адресованное родственникам и друзьям преступников, отбывающих наказание на Урале. В нем священник осудил передачу запрещенных предметов уральским осужденным в предметах религиозного культа (иконах, Библии и Коране). Использование предметов религиозного культа для преступных замыслов он сравнил с обкрадыванием храма. Причиной видеообращения стали случаи передачи в исправительные колонии бандеролей с запрещенными предметами в иконе. В одной только Тавдинской ИК-26 при досмотре бандероли, пришедшей одному из осужденных на 7 лет колонии строго режима, была обнаружена икона со спрятанным в ней сотовым телефоном, аккумулятором и сим-картой. Посылка пришла от жителя Талицы.

По материалам информационного интернет-агентства JustMedia.