Православная служба милосердия устроит благотворительную акцию в День города

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». В субботу 19 августа Екатеринбург отметит День города. Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии приглашает всех желающих принять участие в очередном этапе благотворительной акции «Школа доброты». Собирать средства на приобретение школьных принадлежностей для многодетных и малообеспеченных семей будут на площади перед Театром драмы. Сестры милосердия с благодарностью примут карандаши, пеналы, ранцы и тому подобное. Выбрать необходимые для подопечных ПСМ товары можно на сайте службы. На той же площадке развернется благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». Время и место проведения акции: 19 августа в субботу с 9-00 до 15-00 в березовой аллее рядом с Театром драмы (Октябрьская площадь, 2). Телефон диспетчера: (343) 200-07-04. Запись на участие в мероприятии в качестве добровольца по телефону: 8 (908) 908-52-15.