Социальная служба Преображенского монастыря помогает многодетным семьям

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». Социальная служба Преображенского мужского монастыря г. Каменска-Уральского старается помочь всем, кто обращается за поддержкой в трудной жизненной ситуации. Особая забота соцслужбы - нуждающиеся многодетные семьи, которым вещами и денежными пожертвованиями помогают отзывчивые люди. Так, для будущего новорожденного многодетным родителям две семьи подарили коляску, ванночку, кроватку и одежду для малыша. Второй многодетной семье соседи помогают вещами, а социальная служба храма – продуктами, памперсами, средствами гигиены. Еще одну летнюю коляску сотрудники службы милосердия вручили многодетной семье из поселка Хозспособ. Подопечным службы требуются койки или диваны, кресла, стулья, посуда (кружки, тарелки), ковры и паласы, шкафы для книг и одежды (стенки, гарнитуры), а также продуктовые наборы, бытовая химия и гигиенические средства, школьные принадлежности, одежда и обувь, игрушки. Социальная служба Преображенского монастыря и ее подопечные семьи благодарят всех волонтеров и жертвователей, участвующих в делах милосердия. Телефон службы милосердия: 8 (908) 908-72-19.