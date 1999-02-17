Православная газета

Православная газета

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Социальная служба Преображенского монастыря помогает многодетным семьям

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». Социальная служба Преображенского мужского монастыря г. Каменска-Уральского старается помочь всем, кто обращается за поддержкой в трудной жизненной ситуации. Особая забота соцслужбы - нуждающиеся многодетные семьи, которым вещами и денежными пожертвованиями помогают отзывчивые люди. Так, для будущего новорожденного многодетным родителям две семьи подарили коляску, ванночку, кроватку и одежду для малыша. Второй многодетной семье соседи помогают вещами, а социальная служба храма – продуктами, памперсами, средствами гигиены. Еще одну летнюю коляску сотрудники службы милосердия вручили многодетной семье из поселка Хозспособ. Подопечным службы требуются койки или диваны, кресла, стулья, посуда (кружки, тарелки), ковры и паласы, шкафы для книг и одежды (стенки, гарнитуры), а также продуктовые наборы, бытовая химия и гигиенические средства, школьные принадлежности, одежда и обувь, игрушки. Социальная служба Преображенского монастыря и ее подопечные семьи благодарят всех волонтеров и жертвователей, участвующих в делах милосердия. Телефон службы милосердия: 8 (908) 908-72-19.

 
 
 

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