В День города сухоложцы провели народные гуляния

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». В минувшую субботу в День города прихожане храмов Сухого Лога–участников общественного движения «Центр традиционной народной культуры ГО Сухой Лог» при поддержке местной власти, предприятий и горожан провели народные гуляния. В концертной программе приняли участие фольклорные коллективы и специалисты по традиционной народной культуре не только из городов Среднего и Южного Урала, но и Москвы, Тюмени, Новосибирска и др. Праздник начался с молебна на благое дело, который совершил протоиерей Владимир Казанцев.

На городской площади расположились сухоложские и приезжие мастера народных промыслов со своими изделиями. Работники детского сада № 43 вместе с участниками «Центра традиционной народной культуры ГО Сухой Лог» представили уральскую кухню с домашней стряпней и разнообразными квасами. Самым ярким эпизодом праздника стали традиционные мужские состязания. Командные и личные соревнования начались после силовой разминки. Между соревнованиями прошли показательные выступления гиревиков и соревнования на ловкость. Награждение победителей завершилось традиционной «братиной» с квасом, пущенной по мужскому кругу участников и болельщиков.

В женских соревнованиях демонстрировались бытовые умения, в том числе ношение воды в ведрах на коромысле. Для всех желающих у большой матрешки организовали площадку для фотосессии, а для любителей старины – выставку традиционного народного костюма. Показательные выступления мастеров спорта по прыжкам на батуте порадовали взрослых и детей, которым затем разрешили попрыгать на профессиональном батуте.