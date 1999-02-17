Волонтеры службы милосердия навестили подопечных пансионата «Достойная старость»

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». Волонтеры службы милосердия, действующей при храме во имя св. равноапостольного князя Владимира, что в районе Краснолесья г. Екатеринбурга, посетили подопечных в пансионате «Достойная старость», где провели богословскую беседу. Пожилые люди с интересом прослушали информацию про Успенский пост и Преображение Господне, произошедшее со Спасителем мира на горе Фавор, и задали немало вопросов. Самые главные из них касались духовного смысла человеческой жизни.