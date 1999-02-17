Епископ Мефодий разъяснил россиянам смысл освящения яблок в праздник Преображения Господня

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий записал видеообращении на интернет-портале сообщества священников Русской Православной Церкви «Пастырь» по поводу обычая освящать в церкви яблоки в праздник Преобра¬жения Господня. Владыка пояснил, что такой заповеди в Священном Писании никогда не было, зато существовало древнее библейское установление, сохранившее свою силу и в Новом Завете - «о приношении начатков ово¬щей». Согласно этому установлению, каждый год во время созревания нового урожая первые плоды необходимо было принести в дар служителям храма, которые затем читали молитву о «принесших начатки» (правило касалось каждого фрукта и овоща в свое время). Сегодня необходимости каждый раз идти с новым урожаем в храм нет - можно несколько первых плодов подарить соседу, у которо-го нет яблонь, или старикам, де¬тям, просто прохожими. Так в Священном Писании отрицается жадность: все, что мы отдали ближнему, Бог воспринимает подарком Ему Самому и в ответ изливает на все семейство обильное благословение. По словам Владыки, именно в этом состоит прозрачный смысл заповеди о начатках. Так что питаться своим новым урожаем можно и до наступления великого праздника Преображения Господня.