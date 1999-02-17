К служению в сестричестве милосердия приглашают волонтеров

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». В Нижнетагильской епархии приступили к публикации серии материалов, посвященных сестричеству милосердия во имя свт. Луки (Войно-Ясенецкого), действующего в Нижнем Тагиле по благословению епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия. Его инициатор - руководитель отдела социального служения епархии, настоятель храма во имя св. прп. Сергия Радонежского протоиерей Олег Шабалин, который объединил 4 сестры милосердия, трудившихся при обществе православных врачей. Женщины несли служение в Демидовской больнице, утешая больных и помогая найти путь к вере, готовили к таинствам, принимали участие в различных благотворительных акциях и проектах. Первое посвящение пяти новых сестер состоялось в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, а через год также в праздник Благовещения сестричество увеличилось еще на 4 человека. Сегодня служение несут 14 сестер милосердия, что для многочисленных проектов социального отдела епархии совсем не много. Однако по замыслу организаторов пост сестер милосердия со временем появится в каждом приходе. К сотрудничеству приглашают всех неравнодушных людей, желающих послужить на благо ближнего.