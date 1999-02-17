Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Продолжается прием документов в Учительскую семинарию Екатеринбурга

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». Екатеринбургская православная учительская семинария во имя священномученика Фаддея (Успенского) создана указом Правящего архиерея Екатеринбургской епархии ровно 10 лет назад. За время своего существования учебное заведение (его цель – подготовка педагогических кадров Православной Церкви) успешно возрождало лучшие традиций российского образования. В учительской семинарии открыто заочное отделение с двухлетним сроком обучения, объединяющего богословское и педагогическое образование. Преподаватели – сотрудники сектора церковно-приходских школ, педагоги Духовной семинарии и РГППУ, выпускники Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Прием документов продолжится до конца августа. Вступительные экзамены – с 6 по 7 сентября, установочная сессия – 8 сентября.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 