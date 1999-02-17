Продолжается прием документов в Учительскую семинарию Екатеринбурга

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». Екатеринбургская православная учительская семинария во имя священномученика Фаддея (Успенского) создана указом Правящего архиерея Екатеринбургской епархии ровно 10 лет назад. За время своего существования учебное заведение (его цель – подготовка педагогических кадров Православной Церкви) успешно возрождало лучшие традиций российского образования. В учительской семинарии открыто заочное отделение с двухлетним сроком обучения, объединяющего богословское и педагогическое образование. Преподаватели – сотрудники сектора церковно-приходских школ, педагоги Духовной семинарии и РГППУ, выпускники Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Прием документов продолжится до конца августа. Вступительные экзамены – с 6 по 7 сентября, установочная сессия – 8 сентября.