Продолжается прием документов в Учительскую семинарию Екатеринбурга

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Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». Екатеринбургская православная учительская семинария во имя священномученика Фаддея (Успенского) создана указом Правящего архиерея Екатеринбургской епархии ровно 10 лет назад. За время своего существования учебное заведение (его цель – подготовка педагогических кадров Православной Церкви) успешно возрождало лучшие традиций российского образования. В учительской семинарии открыто заочное отделение с двухлетним сроком обучения, объединяющего богословское и педагогическое образование. Преподаватели – сотрудники сектора церковно-приходских школ, педагоги Духовной семинарии и РГППУ, выпускники Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Прием документов продолжится до конца августа. Вступительные экзамены – с 6 по 7 сентября, установочная сессия – 8 сентября.