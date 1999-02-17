В храме святителя Николая д. Беленичное мебель украсили декупажем

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». На подворье Свято–Николаевского прихода деревни Беленичное Тавдинско – Туринского благочиния Каменской епархии произошли небольшие, но приятные изменения: сотрудники ДПЦ «Древо познания» и их добровольные помощники помогли небольшому сельскому приходу отреставрировать мебель. Закупили необходимые материалы и приступили к делу - почистили, отшлифовали и загрунтовали старую, но еще крепкую мебель, затем подобрали нужный цвет в соответствии с выбранным интерьером, окрасили поверхность и нанесли декупаж. Мебель получилась замечательная – она обрела эстетичный вид и стала настоящим украшением подворья. Настоятель прихода во имя святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца выражает благодарность всем благотворителям и добровольным помощникам, принявшим участие в решении бытовых проблем храма, и надеется на дальнейшее сотрудничество.