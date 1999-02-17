Итоги первого полугодия подвела Служба милосердия в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 августа, «Православная газета». В течение первого полугодия текущего года на адресную помощь подопечным и развитие социальных проектов Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии удалось привлечь 16 278 620 рублей. Из них более 70 % составили небольшие пожертвования частных благодетелей, перечисленные через официальный сайт службы (ekbmiloserdie.ru) с помощью почтовых, банковских и смс-переводов. 10 % полугодового бюджета – это помощь Екатеринбургской епархии и корпоративного благотворительного фонда. 6 % от общего числа привлеченных средств отзывчивые горожане пожертвовали в ходе благотворительных акций и мероприятий, еще 3 % передали крупные частные благодетели. А 8 % полугодового бюджета Службы составили целевые средства, полученные по грантовым конкурсам.

Так за первое полугодие 2017 года удалось оказать адресную помощь 84 подопечным, среди которых 45 детей, 10 многодетных малоимущих семей и 29 взрослых. Также значительную поддержку и финансирование получили постоянные социальные проекты и программы Служба помощи бездомным, кризисный центр для мам с детьми «Нечаянная радость», Центр гуманитарной помощи. Почти на 1 млн. рублей была оказана поддержка сестрам милосердия, которые несут ежедневное служение в больницах, детских домах, на патронажных адресах и других постах милосердия.

Благодаря собранным пожертвованиям инвалиды и одинокие старики, проживающие в доме-интернате «Малахит», смогли в феврале посетить концерт Светланы Копыловой, а девять ребят из малообеспеченных семей по льготным путевкам отправились в нравственно-патриотическую экспедицию «За други своя». В течение всего полугодия сотрудники ПСМ поздравляли подопечных со всеми значимыми праздниками и дарили подарки, расписывали стены в детском интернате и проводили творческий фестиваль для инвалидов. Все это стало возможным благодаря щедрости и отзывчивости наших сограждан.