Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл посетил Ирбит

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». Программа визита Главы Екатеринбургской митрополии в Ирбит включала несколько событий, в том числе более подробное знакомство с местными храмами, общение со священнослужителями, благотворителями и прихожанами, посещение Ирбитской ярмарки. Настоятель Свято-Троицкого подворья иерей Николай Решетников, прихожане и воспитанники воскресной школы встретили Владыку Кирилла цветами и румяным караваем. В память о священномученике Вениамине, митрополите Петроградском была совершена праздничная Литургия, которую возглавил Его Высокопреосвещенство. Митрополит Кирилл обратился с напутственными словами к духовенству и прихожанам и преподал им архипастырское благословение. Благочинный Ирбитского церковного округа иерей Владимир Ананьев показал Владыке городские храмы, в том числе – восстанавливаемый силами ирбитчан Сретенский собор. Также митрополит Кирилл посетил строящуюся на реке Серебрянке церковь во имя св. Пантелеимона, которая возводится на средства мецената Михаила Смердова и является точной копией церкви, разрушенной богоборцами в начале 1960-х годов. Побывал в новом храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также - в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств.