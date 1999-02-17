Ирбитская ярмарка возрождает былую славу

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». В минувшее воскресенье в Ирбите завершила работу межрегиональная выставка-ярмарка, исторические традиции которой восходят к славным традициям дореволюционного купечества. В этом году Ирбитская ярмарка состоялась в пятнадцатый раз. Как и 300 лет назад, в Ирбит съехались многочисленные ремесленники и мастера из разных российских регионов со своим товаром. Почетного гостя ярмарки - епископа Каменского и Алапаевского Мефодия встретили на въезде в Ирбит благочинный Ирбитского церковного округа протоиерей Владимир Ананьев и непременные ярмарочные артисты в колоритных образах, в том числе - символа Ирбитской ярмарки «медведя» и «купца Зязина». Как и в старые добрые времена, у стен Сретенского храма был совершен молебен на начало доброго дела, по завершении которого Преосвященный Мефодий и ирбитские священники вместе с руководителями города, казачеством и прихожанами прибыли на ярмарочную площадь, где и прошла церемония ее открытия.