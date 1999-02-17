Круглый стол в Тавде посвятили монашеским общинам сибирского севера

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». В Музее леса и деревообрабатывающей промышленности города Тавды прошел круглый стол на тему православных монашеских общин середины 1930-х – начала 1980-х годов в городах Тюмени и Тавде. Презентацию и доклад о существовании монашеских общин представила филолог-прихожанка храма Всех святых г. Тюмени. На встрече была и дочь старосты Всехсвятской церкви Михаила Ханжина, расстрелянного 8 декабря 1941 г. по приговору Омского военно-полевого суда за отказ сбрить бороду. В мероприятии также приняли участие директор музея деревни Герасимовка, сотрудники музея леса, сестры милосердия Свято-Николаевского прихода г. Тавды и сотрудники Духовно-просветительского центра «Древо познания». По завершении работы круглого стола иерей Павел Крутиков в присутствии участников встречи отслужил на городском кладбище литию об усопших.