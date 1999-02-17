Занятия церковного пения возобновили в храме на Краснолесье

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». В детском просветительском центре 5+ прихода во имя святого равноапостольного князя Владимира г. Екатеринбурга, что в районе Краснолесья, возобновились занятия по церковному пению. Прихожане провели генеральную уборку помещения, в котором проводятся музыкальные репетиции к различным церковным праздникам. В преддверии нового учебного года заниматься духовными песнопениями выразили желание многие воспитанники воскресной школы храма. Всех, кто готов принять участие в музыкальных занятиях, ждут в детском центре 5+ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 252 в среду в 18-00 и в субботу сразу после службы.