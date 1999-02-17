Стенд к дню памяти сщмч. Владимира Холодковского подготовили во Владимирском храме

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». Стенд, посвященный жизни и подвигу новомученика Владимира Холодковского, разместили к дню его памяти прихожане храма во имя св. равноап. князя Владимира, что в Краснолесье г. Екатеринбурга. В минувшее воскресенье – день памяти сщмч. иерея Владимира - настоятель храма о. Сергий в проповеди напомнил присутствующим историю его жизни. Именно этот новомученик из Собора Екатеринбургских святых был выбран в приходе для особого почитания, он же является одним из покровителей Владимирского храма и воскресной школы.

История служения и мученический подвиг В. Холодковского похожи на истории многих замученных и расстрелянных в годы советской власти священников. О. Владимира приговорили к 5 годам концлагерей. Полностью отбыв лагерный срок, он вернулся в 1935 г. на место своего служения, но в 1937 году его вновь арестовали. Несмотря на пытки, отец Владимир держался стойко, с достоинством, никого не оговорил и виновным себя не признал. 13 августа 1937 года в 17-00 священник Владимир Холодковский был расстрелян. Ему было 42 года. В церковной лавке Владимирского храма есть брошюры о жизни и подвиге святого, а на иконе «Собор Екатеринбургских святых» Владимир Холодковский изображен в нижней группе слева в девятом ряду.