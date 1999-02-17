Православная газета

Православная газета

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Книжная выставка «Спас» открылась в информационно-библиотечном центре Екатеринбурга

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». Сразу нескольким православным праздникам посвятили книжную выставку, открывшуюся в Православном информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии. Это день празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (14 августа), праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня (известный в народном календаре как Медовый Спас), двунадесятый праздник Преображения Господня (19 августа) с освящением плодов (Яблочный Спас).

Третий Спас – Перенесение в 944 г. из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа празднуется 29 августа. Выставка «Спас» рассказывает об истории происхождения этих праздников и представляет содержащие проповеди и богословские исследования издания, а также множество альбомов с иконографией. Выставка продлится до конца августа. Время работы читальных залов: с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00, в субботу с 11-00 до 16-00. Вход свободный. Адрес Православного информационно-библиотечного центра: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 63. Телефон: +7 (950) 641-63-22.

 
 
 

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