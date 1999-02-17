Зрителей программы «Благая часть» приглашают к диалогу

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». В соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга (на ВИЗе) приступили к записи новых выпусков ежедневной программы, темы которой всегда касаются самого важного, жизненного, беспокоящего душу. Настоятель Успенского собора протоиерей Евгений Попиченко делится со слушателями духовными размышлениями о пути к Богу и спасении души, о борьбе со страстями и поиске Истины. К диалогу батюшка приглашает всех желающих. Вопросы можно присылать на электронный адрес Успенского собора: info@sobor-uspenie.ru или оставлять в комментариях к выпускам «Благой части» - в социальной сети прихода ВКонтакте. Новые выпуски см. на сайте Успенского собора в разделе «Благая часть».