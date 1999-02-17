Итоги фестиваля «Легенды Верхотурья» подвели в молодежном отделе епархии

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». Второй ежегодный исторический фестиваль «Легенды Верхотурья», завершившийся в г. Верхотурье в минувшее воскресенье, в этом году собрал вместе более 120 участников. По мнению организаторов, миссионерская задача привлечения внимания молодого поколения к историко-культурному наследию духовной столицы Урала выполнена. Одним из самых значимых мероприятий фестиваля стала уборка двух верхотурских храмов - Иоанно-Предтеченского и Покровского, где затем было совершено архиерейское богослужение. Уборка в разрушенных в советские годы храмах является давней традицией, которую активно поддерживает уральская молодежь. Еще одно такое событие - миссионерский сплав по реке Тура до заброшенных храмов Верхотурья: в честь Покрова Пресвятой Богородицы и во имя Иоанна Предтечи.

Руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии протоирей Александр Сандырев считает миссию восстановления заброшенных храмов для современной молодежи крайне необходимой, поскольку это помогает жителям небольших городов и сел увидеть ценность и красоту своей культуры, а жители мегаполиса получают возможность прикоснуться к истории своей страны. Программа фестиваля включала также спортивные состязания, историческую ролевую игру, викторины и многое другое. Ребята обучались туристическим навыкам, участвовали в концерте, дискутировали в просветительских беседах, слушали лекции. Сотрудник молодежного отдела Екатеринбургской епархии Роман Николаев называет это прикладным патриотическим воспитанием и отмечает интерес молодежи к истории не на словах, а на деле. Накануне 100-летия Октябрьской революции это особенно актуально – молодежь осознает богатство и трагедии нашей истории.

Фестиваль завершился архиерейским богослужением в одном из убранных храмов – Покровской церкви г. Верхотурья, которое возглавил епископ Среднеуральский Евгений. За Литургией ему сослужило духовенство епархии. По окончанию богослужения Владыка Евгений преподал молодым архипастырское благословение и обратился со словом проповеди. Отметив, что разоренных храмов становится все меньше, он констатировал, что их, к сожалению, осталось еще очень много. И пожелал ребятам жить так, чтобы мир становился лучше: чтобы хватило умения привести в порядок хотя бы один такой храм, зарабатывать средства на жизнь, создать хорошую семью. После вознесения благодарственных молитв о Святом Причащении участники фестиваля отправились в Свято-Николаевский мужской монастырь на праздничную трапезу.

Как отмечают организаторы, фестиваль «Легенды Верхотурья» помогает молодым людям раскрыть свои таланты, приобрести друзей, полезно и интересно провести время среди сверстников на природе. Но главное - с пониманием поучаствовать в работе фестиваля, цель которого - сохранение историко-культурного наследия православного Урала.