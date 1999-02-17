В Храме-на-Крови будет совершен семейный молебен

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». В четверг 17 августа в 12-00 Центр защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель» Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии приглашает всех желающих на молебен с акафистом святым Царственным страстотерпцам. По традиции соборное богослужение будет совершено в нижнем приделе Храма-на-Крови, где сотрудники, волонтеры и подопечные Службы милосердия собираются в третий четверг каждого месяца, чтобы помолиться о подопечных и благодетелях, обратиться за помощью и поддержкой в различных нуждах к святым Царственным страстотерпцам, попросить у них заступничества перед Господом. Во время соборного пения акафиста (его нужно принести с собой) можно помолиться о здравии родных и близких. Адрес Храма-на-Крови: г. Екатеринбург, ул. Царская, 10.