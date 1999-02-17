Воспитанники ФОК «Гагаринский» посетили храмы Первоуральского благочиния

Екатеринбург, 16 августа, «Православная газета». В минувший понедельник для воспитанников первого отряда из физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Гагаринский» организовали экскурсию по храмам Первоуральского благочиния. Среди юных паломников-жителей Свердловской области были и гости из Луганска. Ребята побывали трех храмах благочиннического округа. Экскурсия в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла началась с воскресной школы. Подростки увидели анимационный фильм об истории Петропавловского храма, снятый воспитанниками ЦПШ. Фильм повествует о жизни храма в дореволюционное время, затем о произошедших при советской власти разрушениях и, наконец, о реконструкции, начавшейся после многих лет богоборчества. Во время экскурсии помощник благочинного по образованию и катехизации заведующий кафедрой теологии Миссионерского института Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Парамонов рассказал подросткам о правилах храмовой росписи.

В храме в честь Смоленской иконы Божией Матери, что в микрорайоне Новоталица, ребята получили возможность приложится к чудотворному образу, спасенному в годы гонений и возвращенному уже в новый выстроенный храм. Педагоги из духовно-просветительского центра «Покров» рассказали экскурсантам о деятельности детской православной телестудии «Подсолнушки», воспитанники которой познают азы журналистики, обучаются принципам фото- и видеосъемки репортажей, короткометражных игровых фильмов и социальной рекламы.

О первом настоятеле храма свв. апп. Петра и Павла священнике Александре Топоркове ребята узнали во время обзорной поездки по Первоуральску. И были немало удивлены тому, что помимо священнического служения батюшка занимался краеведением, так как был очень образованном человеком и кроме священнического служения был занят в Уральском обществе любителей естествознания. Одна из первых книг об истории города была написана именно о. Александром. Паломничество завершилось в храме во имя святой великомученицы Екатерины. Здесь гостям рассказали о двух важных направлениях приходской работы - приюте «Мать и дитя» для женщин с детьми, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и богадельне, где проживают одинокие и немощные старики.