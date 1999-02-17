Неделя: 12 новостей православного Подмосковья

В Северо-Западном викариатстве состоялось очередное выездное совещание по Программе строительства православных храмов. Его участники посетили несколько строящихся храмов, в том числе храм Святых Равноапостольных Константина и Елены в Митине – один из самых масштабных проектов Программы. Семикупольная шатровая церковь рассчитана на 1000 прихожан. Высота храма – 54 м2, площадь – более 3340 м2. Стены храма возведены под купола, остается закончить кирпичную кладку стен в правом приделе. Изготовлено 4 оригинальных купола из 7, 1 полностью покрыт золотой мозаикой (материал – смальта: визуально мозаичное покрытие создает эффект объема и мозаика долговечна). Уже заказан крест; в сентябре – октябре планируется освятить центральный купол с крестом и установить их на храм.

В Северо-Западном викариатстве состоялось очередное выездное совещание по Программе строительства православных храмов. Участники совещания высоко оценили качество работ и темпы строительства храма Святителя Николая Мирликийского в Тушине и приходского дома. Сегодня завершаются монолитные работы по храму и приходскому дому. Продолжается кирпичная кладка стен обоих зданий. Каменщики выложили алтарные апсиды и входную группу храма. По графику кладка стен должна быть полностью выполнена этой осенью.

Вышло в свет исправленное и дополненное издание пособия для епархиальных древлехранителей. 2-е издание отличается более полной информацией – добавлена отдельная глава, посвященная созданию церковных музеев и древлехранилищ. Проект реализован Патриаршим советом по культуре совместно с Фондом содействия сохранению христианских ценностей на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. Книга, вышедшая тиражом в 3000 экземпляров, снова будет распространяться бесплатно. Она поступит во все епархии Русской Православной Церкви, ведущие реставрационные центры, ряд библиотек, в светские и духовные учебные заведения.

В Москве пройдет VIII Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь» – крупнейший из подобных форумов постсоветского пространства. Более 500 участников из 186 городов России, Беларуси, Украины, Грузии, Сербии, Литвы, Италии и Испании встретятся в Москве, чтобы выработать меры, направленные на защиту человеческой жизни с момента зачатия и на преодоление демографического кризиса. Среди гостей – представители власти, науки, общественных организаций, православные священнослужители, врачи, педагоги, журналисты, деятели культуры, бизнесмены, активисты молодежных организаций, частные лица с активной гражданской позицией. Россия будет представлена на фестивале самой многочисленной делегацией, насчитывающей представителей почти 200 различных организаций из 57 регионов страны. Общее количество организаций-участников уже превысило 250.

В столичном районе Южное Бутово прошли торжества в день памяти святого праведного воина Феодора Ушакова. Божественную литургию и водосвятный молебен в строящемся храме во имя святого в Южном Бутове совершил настоятель прихода, помощник управляющего Юго-Западным викариатством по информационному служению игумен Дамиан (Залетов). По окончании богослужения состоялся крестный ход, затем верующие направились к памятнику святому Феодору Ушакову у станции метро «Улица Скобелевская». В торжественном шествии участвовали жители районов Северное и Южное Бутово, Ясенево, Коньково, военнослужащие и моряки.

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева откроется выставка, посвященная образу Успения Пресвятой Богородицы в русском церковном искусстве. Широкий ряд разнообразных памятников позволяет проследить развитие иконографии в искусстве начиная с конца XV в. (наиболее древняя икона, представленная на выставке, была написана в первой половине XV в.). Ее композиция восходит к традиционной византийской схеме и очень лаконична. Развернутый вариант иконографии Успения включает в себя историю чудесного перемещения апостолов в Иерусалим к смертному одру Богоматери. На выставке представлено несколько образов такого типа. Один из них написан на рубеже XV–XVIвв. в мастерской знаменитого изографа Дионисия и происходит из Успенского собора в г.Дмитрове.

Свято-Димитриевское училище сестер милосердия объявляет срочный набор выпускников 9-х и 11-х классов на обучение по специальности «Сестринское дело». Уникальность училища в том, что наравне со стандартными дисциплинами, изучение которых входит в курс по специальности «сестринское дело», здесь изучают духовные аспекты профессии. На очную форму обучения (бесплатно) приглашаются выпускники 9-х классов, на вечернее отделение (обучение платное) – выпускники 11-х классов. Продолжительность учебы на очной и очно-заочной (вечерней) формах обучения – 3 года и 10 месяцев.

22–24 сентября 2017 года в Москве состоится VI Международная конференция, посвященная наследию митрополита Сурожского Антония, «„И Слово стало плотью…”: Тело и материя в духовной жизни». Форум организован Фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» и Домом русского зарубежья им. А.И. Солженицына. Митрополит Антоний парадоксальным образом называет христиан «единственными последовательными материалистами, которые придают материи абсолютное значение». Конференция ставит задачей обсудить взгляды митрополита Антония на то, какую весть о материи этого мира – теле, предметах, вещах, природе, произведениях искусства, – приносит нам вера в то, что Бог стал Человеком и обитал на земле.

В день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов, на территории Мемориального парка на Соколе прошел ряд траурных мероприятий. Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны занимает территорию бывшего Братского кладбища, открытого в 1915г. На нем были похоронены около погибших 18 000 солдат, офицеров, врачей, сестер милосердия и летчиков. У часовни в честь Преображения Господня, возведенной в напоминание о снесенной кладбищенской Преображенской церкви, клирик храма Всех Святых на Соколе иерей Алексий Фатюхин совершил панихиду по всем погибшим в годы войны.

Издательский совет Русской Православной Церкви объявил о начале приема рукописей произведений на конкурс, посвященный подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской, проходящий при участии издательства «Никея». На конкурс принимаются не публиковавшееся ранее художественные произведения. Объем рукописи – от 6 до 12 авторских листов (от 240 тыс. до 480 тыс. знаков с учетом пробелов и знаков препинания). Рукописи принимаются до 31 августа 2018 года в канцелярии Издательского Совета по адресу: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20/3, корп. 2.

В Православной службе помощи «Милосердие» объявили о наборе в добровольцы мужчин, готовых помогать нуждающимся – тяжелобольным, бездомным, ВИЧ-инфицированным и другим подопечным службы. Согласно статистике службы «Милосердие», среди добровольцев службы мужчин в 4 раза меньше, чем женщин, а их помощь необходима при перемещении лежачих больных, ремонте в квартирах нуждающихся, работе с бездомными людьми и многих других направлениях помощи, пояснили в службе «Милосердие». Встречи новых добровольцев проходят в храме Благоверного Царевича Димитрия каждое воскресенье, по окончании Божественной литургии.

Подведены предварительные итоги межприходской благотворительной акции Юго-Западного викариатства «Малая лепта» в поддержку многодетных и малоимущих семей Москвы. В рамках мероприятия было собрано более 5 т вещевой и свыше 6т продуктовой помощи. Инициатором проведения акции выступил Благотворительный фонд «Благое дело в Старых Черемушках» при поддержке молодежного и социального отделов храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. В акции участвуют Фонд продовольствия «Русь» и Фонд «Милосердие».