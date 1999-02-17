Неделя: 13 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, направляясь из Саранска в с. Малиновку Саратовской области, посетил Сердобскую епархию. В сопровождении епископа Сердобского и Спасского Митрофана архипастырь помолился в Михайло-Архангельском кафедральном соборе, побывал в отреставрированном здании Епархиального управления. На городском кладбище была отслужена заупокойная лития у могилы схиархимандрита Михаила (Кожевникова), духовного отца митрополита Варсонофия.

В сопровождении митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Пензенскую епархию. Владыка помолился у святынь Успенского кафедрального собора и храма Святителя Митрофана Воронежского. С губернатором Пензенской области И. Белозерцевым архипастырь осмотрел строящейся кафедральный собор Всемилостивого Спаса. В Епархиальном управлении состоялась беседа Владыки с губернатором. Обсуждались духовно-нравственные и просветительские программы.

В День ВДВ фонд помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» организовал праздник для воспитанников детских домов. В нем участвовал заместитель председателя епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями иеромонах Леонид (Маньков). Праздник начался в Петропавловской крепости, где участники акции дали пушечный залп с Нарышкина бастиона. Ребятам вручили памятные подарки, и после общего фотографирования они отправились на водную прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вторым этапом насыщенного дня стали урок мужества, концерт с участием ветеранов ВДВ в социально-реабилитационном центре «Альмус», обед и просмотр патриотических фильмов.

Список победителей 1-го конкурса Фонда президентских грантов 2017 г. был утвержден координационным комитетом конкурса: Санкт-Петербургская епархия уделяет большое внимание вопросу участия приходов и связанных с общинами некоммерческих организаций в проектной деятельности, в том числе и через участие в грантовых конкурсах – «Православной инициативе» и конкурсе президентских грантов. Среди 57 победителей из Санкт-Петербурга есть и православные организации. Для заявителей, чьи проекты не набрали необходимого количества баллов в первом конкурсе, фонд подготовит рекомендации экспертов и проведет анализ типовых ошибок.

В Валаамском монастыре прошел III Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель». Перед любителями выступили коллективы из России, Армении, Грузии, Сербии, Беларуси и Кипра. В день памяти святого Великого князя Владимира, в честь которого фестиваль получил свое название, была совершена Божественная литургия во Владимирском скиту. Вечером состоялся концерт-спектакль «Путь к храму» о кровавом перевороте 1917 г., ставшем причиной раскола русского народа на долгие годы. Спектакль проходил в Певческом павильоне.

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в день празднования обретения мощей преподобного Серафима Саровского, 1 августа, возглавил Божественную литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре. Богослужение прошло на помосте с сенью перед Спасо-Преображенским собором. Вынесенная из Свято-Троицкого собора рака с мощами преподобного Серафима Саровского была установлена на помосте перед Спасо-Преображенским собором. На богослужении присутствовал губернатор Нижегородской области В.Шанцев. После богослужения на Соборной площади монастыря рядом с открытым накануне памятником святой Семье Императора Николая II были высажены сакуры. Саженцы привезли в дар обители гости из Японии – страны, где в 1891 г. побывал наследник Российского престола Цесаревич Николай Александрович.

Витязи Чесменской дружины совершили традиционный летний байдарочный поход. Возглавили походную группу клирики храма Рождества Иоанна Предтечи (Чесменский) протодиакон Алексей Шишов и священник Владислав Туманов. Поход проходил по р.Лоймож Суоярвского района Республики Карелия. Старт был взят от пос. Лоймола, а финишировали витязи на оз.Сариярви в глубоком лесу. Река оказалась неожиданно сложной; бесценный опыт, полученный ребятами в этом походе, послужит серьезным задатком для будущих испытаний и походов.

В рамках проходящего в Санкт-Петербурге XV Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир» и XIII Международного конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей имени Ю. Фалика, в Казанском кафедральном соборе состоялось выступление русских и зарубежных хоровых коллективов. Фестиваль в этом году проходящий под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума, за 15 лет стал одной из музыкальных традиций петербургского лета. В рамках фестиваля в Казанском кафедральном соборе традиционно прошел концерт русской духовной музыки, состоялись мастер-классы видных хоровых дирижеров, композиторов и членов жюри конкурса со сводными хорами участников фестиваля.

В местечке Рождество Пушкиногорского района Псковской области прошел 24-й Кутузовский лагерь Русь Санкт-Петербургского округа витязей. В лагере участвовали и витязи Чесменской дружины. Для них лагерь витязей стал традиционным летним отдыхом. Праздник апп. Петра и Павла Витязи встретили в Вознесенком храме с. Велье. Крестовоз-движенский придел этого храма был построен в Петровскую эпоху и полностью сохранил свой первозданный вид. Вечером в день памяти св. апп. Петра и Павла был костер, на котором ребята показали сценки из Книги Деяний св. апостолов. Лагерь немыслим без робинзонады – большой лесной игры. В этом году робинзонада продлилась 4 дня. Группа витязей совершила поход в с. Теребени, где находится храм Воскресения Христова, построенный в начале XVII в. Под храмом находится усыпальница родителей М.И.Кутузова. Поход продлился три дня, за которые ребята прошли около 50 км. В последний день лагеря состоялись ярмарка, аукцион и прощальный костер.

Экспозиция музея Санкт-Петербургской епархии, расположенная в здании Епархиального управления, практически готова. Во время посещения Санкт-Петербурга ее осмотрел Святейший Патриарх Кирилл. Основная экспозиция музея называется «История Санкт-Петербургской епархии в векторах российской истории». Уже сейчас в музее можно проводить разовые экскурсии. В дальнейшем планируется сформировать штат экскурсоводов, и с января 2018 г. будут организованы регулярные экскурсии для учащихся как воскресных, так и общеобразовательных школ. «В планах – создание отдельного входа, чтобы в музей свободно можно было войти со стороны Митрополичьего сада: такая возможность есть, дверь там была, просто в советское время ее заложили, – объясняет епархиальный древлехранитель Иван Раевский. – Но это – дальние перспективы, подобные работы необходимо согласовывать с КГИОПом. Так что пока музей можно посещать по заявкам, а потом сделаем его общедоступным».

Участники молодежного клуба «Благо» собрались поделиться впечатлениями о волонтерской работе у мощей святителя Николая (немногим более недели назад ковчег с мощами святителя покинул пределы России). Готовясь к этому событию, Санкт-Петербургская епархия, добровольческая служба отдела по делам молодежи, проделали огромную работу, чтобы привлечь прихожан питерских храмов для помощи в организации очереди к мощам Николая Чудотворца. Многие прихожане церкви Благовещения на Васильевском острове дежурили у мощей, а молодежный клуб «Благо» – почти в полном составе, и каждый – несколько раз. Участники клуба вспоминают о «никольских днях», как о радостном событии в своей жизни.

В день пророка Илии в дер. Надкопанье Волховского района Ленобласти прошли Ильинские гуляния. В празднике, организованном приходом храма Рождества Христова и фондом «Северная Пальмира», участвовали священнослужители, прихожане, фольклорные коллективы, мастера-ремесленники, представители общественных организаций, деятели культуры, молодежь из Санкт-Петербурга, Карелии и Ленобласти. Закончился праздник прощальным хороводом образцового коллектива художественного творчества «Росонька» (Карелия) под песню «Край чудесный».

Молодежная группа храма Тихвинской Иконы Божией Матери завершила ежегодное палаточное паломничество по храмам и монастырям России. Паломники посетили Новгородскую, Тверскую и Московскую области, где 7 дней молились, посещали экскурсии, изучали историю городов, храмов и оби-телей Торжка, Твери, Кашина, Калязина, Сергиева Посада, Хотькова, Истры, Старицы, Ржева, Осташкова, Старой Руссы и Великого Новгорода. Повсюду совершались молитвы, а на местах памяти воинов – заупокойные богослужения. Ребята жили в палаточных лагерях, удаляясь практически от всех благ цивилизации. Помимо экскурсий и богослужений совершается общее молитвенное правило, соблюдаются распорядок дня и трудовая дисциплина.