Неделя: 12 новостей православного Урала

Открывшаяся в храме Вознесения Господня г.Екатеринбурга баннерная экспозиция «Милосердие в истории. Вклад Великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность российского общества Красного Креста» продолжает радовать жителей и гостей города. Открывая ее, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии отметил, что передвижная выставка прибыла в Екатеринбург из Алапаевска, города, где Великая княгиня приняла мученическую кончину. Особый интерес посетителей выставки в Вознесенском храме привлекает тема благотворительной деятельности великокняжеской четы Сергия Александровича и Елисаветы Феодоровны, под председательством которых работало и развивалось более 100 благотворительных обществ и объединений. Выставка организована Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Международного комитета Красного Креста и Института всеобщей истории РАН на основе архивных документов и материалов российской прессы конца XIX – начала ХХ вв. Изначально экспозиция, посвященная памяти преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, была подготовлена на английском языке и представлена в отделении ООН в Женеве в 2016 г.

Накануне в Екатеринбурге начался конкурс на лучший туристский паломнический маршрут по Свердловскому региону. Организаторы его – Центр развития туризма Свердловской области и Екатеринбургская епархия – уверены, что он не только познакомит гостей с туристским потенциалом региона, но и поможет разработать новые паломнические маршруты: важной задачей организаторы ставят популяризацию исторического и культурного наследия области. Кроме того, проект поможет открыть малоизвестные и вновь созданные точки туристского достояния региона.

13-й съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии, организованный Сектором церковно-приходских школ Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, пройдет 22–23 августа 2017 г. в Екатеринбурге. Он начнет работу с пленарного заседания в конференц-зале Духовно-просветительского центра Екатеринбургской епархии и продолжит ее на круглых столах и секциях на разных площадках города; форум будет посвящен теме, которая в 2018 г. станет определяющей, особенно в Екатеринбургской епархии, – «100-летие подвига Святых Царственных Страстотерпцев: проповедь веры и учение нравственности».

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла лауреат Патриаршего конкурса архиерейская детская певческая капелла «Октоих» проводит ежегодный набор детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет. Прослушивание будет проходить 2 и 3 сентября 2017 г. «В репертуаре капеллы – классические произведения, детские и патриотические песни. Дети поют музыкальные произведения, прославляющие Государя Императора Николая II и его Августейшую Семью», – рассказывает руководитель капеллы И.А. Кубис. Капелла – участник различных конкурсов и фестивалей, она совершает паломнические поездки по святым местам России и зарубежья.

Благодаря поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива» 2016–2017 в Обители милосердия Святой Елисаветы действует палата интенсивного ухода и реабилитации больных, перенесших инсульт. Руководитель проекта – священник Василий Байшев, настоятель прихода Святой Елисаветы Феодоровны: «Часто люди к нам поступают именно в лежачем положении, они практически не реагируют на этот мир. И хорошо, когда у человека есть возможность не просто доживать последние дни, а получить помощь – не только в плане ухода, но и восстановления. Большая радость, когда подопечный начинает сначала двигать руками и ногами, затем присаживаться, и, что очень важно, посещать храм». Благодаря грантовой поддержке приходу удалось приобрести тренажеры для разработки верхних конечностей. С подопечными проводятся суставная гимнастика, занятия по развитию мелкой моторики, ходьба с поддержкой на ходунках и многое другое. Главная цель палаты – максимально вернуть человеку способность к самообслуживанию.

Чтобы помочь многодетным и малоимущим семьям Екатеринбурга собрать детей в школу, Cлужба милосердия при Отделе социального служения Екатеринбургской епархии в эти дни традиционно запускает проект «Школа доброты». В этом году Служба планирует помочь собрать в школу 43 ученика. Чтобы экипировать товарами на сумму до 3000 42 школьника и закупить для 11 первоклассников полный комплект стоимостью 8 500 рублей, по подсчетам волонтеров Службы, необходимо собрать 219 500 рублей.

Ребята из отряда «Рассвет» при Отделе по делам молодежи Екатеринбургской епархии участвовали в работе лагеря объединения молодежных отрядов национальной организации добровольцев «Русь», который проходил почти 2 недели в г.Твери. По словам участников, в программе лагеря были и экзамены по сдаче практической части курсов для руководителей отрядов, сдаче на чины и большая историческая игра «Русские княжества». К этой игре ребята готовились весь год: учились изготавливать исторические одежды, доспехи, осваивали ремесла, изучали историю и культуру Древней Руси.

Торжеством силы духа и физических сил стал для юных следопытов дружины Братства православных следопытов во имя Святого Праведного Воина Феодора Ушакова завершившийся на днях поход на Кузбасский Алатау. В ежегодном слете братства Екатеринбургскую епархию представляли 24 человека. По словам организаторов, главной задачей слета были встреча и общение сверстников из разных регионов, обмен опытом социальных проектов. А самой интересной и захватывающей целью слета стало восхождение на одну из многочисленных вершин на подходах к горам «Поднебесные Зубья». Уральские следопыты участвовали и в скаутском ралли, где заняли почетное 3-е место.

Спортивные соревнования, посвященные памяти Царя Николая II прошли в екатеринбургском Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. К ним – выявить самого сильного и выносливого – приехали сотрудники Спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии. 6 подростков, находящихся в Центре, с большим энтузиазмом участвовали в соревновании: испытания были приближены к воинским учениям с оружием, что всегда вызывает неподдельный интерес. Они прошли в 3 этапа: военно-спортивная эстафета; спортивный конкурс «Таланты России»; соревнование «Самый сильный» на отжимание от пола. В итоге определились победители в разных номинациях, все ребята получили заслуженные медали и сладкие призы. Средства на приобретение наградной продукции и тортов были собраны прихожанами Храма-на-Крови и «Большой Златоуст». Мероприятие прошло при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области.

Эстафета доброделания под девизом «Верим. Действуем!» сегодня объединяет сотни взрослых и детей из разных уголков региона. На призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла делать добрые дела откликнулись и волонтеры Благотворительного фонда «Ника» и Отдела Екатеринбургской епархии по противодействию наркомании. В акции со своими «проектами добра» участвуют летние детские православные лагеря, молодежные клубы, приходы Екатеринбургской епархии и различные общественные организации. В г. Ревде волонтеры провели косметический ремонт часовни во имя Блаженной Матроны Московской в Еланском парке. Активисты обновили и зачистили стены с наружной стороны часовни, привели в порядок прилегающую территорию, отремонтировали крыльцо часовни.

В столице Среднего Урала с 11 по 12 августа в Храме-на-Крови и в Духовно-просветительском центре «Царский» прошли мероприятия, посвященные празднованию дня рождения Наследника престола Российской Империи Цесаревича Алексия, единственного сына Государя Императора НиколаяII и Государыни Императрицы Александры Федоровны. В день рождения Цесаревича в Екатеринбурге прошли Божественная литургия и молебен Святым Царственным Страстотерпцам в Храме-памятнике на Крови; мастер-класс для детей «Изготовление бумажных солдатиков. Любимая игра Цесаревича Алексея» и демонстрация документального фильма «Небесный ангел Алексей» в Духовно-просветительском центре «Царский». Кроме того, в день рождения святого Цесаревича в Храме-на-Крови весь день работала фотовыставка «С любовью к России».

На территории храма «Большой Златоуст» состоялась церемония открытия 3-й выставки общегородского проекта «Екатеринбугъ. Город, которого нет». С приветственным словом к гостям обратился настоятель храма иерей Виктор Явич. По его словам, сегодня по крупицам приходится восстанавливать то, что было разрушено за годы богоборческой власти. Экспозиция с уникальными документами и фотографиями открывает неизвестные страницы истории и традиции усадебной жизни дореволюционного Екатеринбурга. Особое место в экспозиции, по замыслу создателей, посвящено усадьбам, не только утратившим свое изначальное предназначении, но и стертым событиями ХХ и ХХI вв.