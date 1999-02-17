Неделя: 47 новостей православной России

В Православном молодежном центре «Спас» г. Тамбова состоялось открытие VII фестиваля «Лето Господне», в котором участвовали творческие коллективы воскресных школ Тамбовской митрополии. В рамках фестиваля была организована книжная выставка «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог», посвященная новомученикам земли Тамбовской и Патриарху Московскому всея Руси Кириллу. На площадках центра расположились творческие мастерские по изобразительному искусству и литературе. На стадионе центра были проведены «Веселые старты» и футбольные матчи.

В храме Пресвятой Троицы с. Усады Высокогорского района Республики Татарстан состоялось посвящение женщин-добровольцев в сестры милосердия. Чин посвящения совершил благочинный Высокогорского округа, настоятель храма иерей Виталий Ульянов. Сестры утешают словом брошенных стариков, кормят их, моют, одевают, дарят подарки на праздники. Все женщины – прихожанки храма. После чина посвящения батюшка поздравил сестер милосердия и обратился к ним со словом: «Время нашей земной жизни дано нам не затем, чтобы прожигать его, или быть праздными, а чтобы трудиться нести в мир добро и любовь к ближнему. А те, кто живет только для себя, мертвы для Бога… Желаю вам помощи Божией в этом благом и самоотверженном служении во благо Церкви Христовой и славу Божию».

В конференц-зале Спасо-Вознесенского кафедрального собора состоялось совещание рабочей группы по вопросам организации торжеств по случаю празднования 465-летия со дня совершения первой Божественной литургии на Симбирской земле. Собравшиеся обсудили технические моменты, связанные с проведением молитвенных торжеств и культурно-просветительских мероприятий, призванных приобщить симбирян к духовному наследию края. Планируется проведение историко-краеведческой конференции, лекций по истории, интеллектуальных викторин и творческих вечеров. Откроется серия праздничных мероприятий.

Центр для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, откроется в Хабаровске. Пока в будущем корпусе еще продолжается ремонт, руководство Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие» изучает опыт других российских организаций, занимающихся оказанием помощи женщинам в кризисной ситуации, ищет людей, готовых присоединиться и поддержать доброе начинание. «Мы хотим, чтобы наш центр воспринимался такими женщинами как родительский дом, где они в любое время смогут получить помощь, решить свои проблемы и, как только окрепнут, снова начать жить самостоятельно», – комментирует председатель ХКОО «Милосердие» К. Ветренко.

В храме Преображения Господня г. Чебаркуля состоялась детская миссионерская Литургия. Ее участниками стали не только прихожане храма, но и многочисленные «насельники» православного лагеря «Ковчег». Богослужение совершил иерей Константин Притчин. Настоятель храма протоиерей Димитрий Егоров взял на себя миссию раскрыть детям и подросткам на доступном для них языке смысл основных священнодействий Божественной литургии. Комментарии священника вызвали живой отклик со стороны ребятишек.

Красноярские учителя, отдыхающие в Чебоксарском санатории, посетили храм Новомучеников и Исповедников Российских. В виртуальном филиале Русского музея при храме гости совершили виртуальную прогулку по Михайловскому дворцу, познакомились с иконой Архангела Гавриила XII в. – «Ангел Златые власы». Экскурсовод Т. Павлова провела для педагогов экскурсию по Церковно-историческому музею и викторину-опрос по истории Чувашского края. Мероприятие проведено в рамках проекта «Звони во все колокола» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016– 2017».

С 18 по 20 августа 2017 года в Ярославле состоится Юбилейный XXV Международный фестиваль искусств «Преображение». Организаторами фестиваля являются Ярославский государственный историко-архитектурный художественный музей-заповедник и Ярославская государственная филармония. Основной площадкой мероприятий станет Ярославский музей-заповедник, открытие фестиваля пройдет в Концертном зале им. Л.В. Собинова. Традиционно концерты пройдут в храмах Ярославля: Успенском кафедральном соборе, храме Казанской Иконы Божией Матери Казанского монастыря. 20 августа Московский мужской хор «Певчие дьяки» под управлением регента Павла Сучкова выступит в Успенском кафедральном соборе г.Ярославля. Будут исполнены духовные сочинения русских композиторов.

В музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева г. Барнаула состоялась презентация исторической экспозиции «Живая памяти нить», посвященной 80-летию со дня расстрела Святителя Иакова (Маскаева). Выставка открылась в рамках проекта «Россия: возвращение к истокам духовности», победившего в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016–2017». Среди экспонатов выставки – архивные документы, раритетные православные книги, краеведческие издания и др. материалы о трагедии эпохи тоталитаризма.

На территории монастыря Иоанно-Предтеченской Бело-Бережской мужской Пустыни Брянской епархии прошел очередной палаточный слет православных семей «Путешествие во Владимирскую Русь». Организаторами слета выступили сотрудники Отдела духовно-нравственного воспитания молодежи Брянской епархии, а участниками стали ребята из исторического клуба «Пересвет», их мамы и папы, братья и сестры, а также вожатые «Школы вожатых» Брянской епархии, которые помогали проводить программу мероприятий. Всего в слете приняло участие 46 человек, из которых 27 – дети и подростки от 6 до 17 лет.

В Покровском храме села Лыково Юрьев-Польского района Владимирской епархии состоялась встреча митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия и архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия с участниками летнего молодежного форума «Natura abhorret vacuum». В программе Форума встречи с представителями власти, научного и спортивного сообщества, общественных организаций; проведение мастер-классов, спортивных состязаний и многое другое. Молодые люди в свободной дискуссионной форме смогли задать интересующие их вопросы Владыке Евлогию и Владыке Евстафию.

В Майкопе прошел «Майкопский Интернациональный Фильм Фестиваль» (МИФФ), созданный при поддержке Автономной некоммерческой организации «Фестиваль Плюс». В рамках фестиваля прошел кинопоказ документального фильма на православную тему «Любовь не ищет своего». Этот фильм – о многодетной семье известного протоиерея Валериана Кречетова, которому в этом году исполнилось 80 лет. Уже с 6 лет, во время Великой отечественной войны, он прислуживал в алтаре. Написанные им книги расходятся большими тиражами.

В г. Камышине Волгоградской епархии состоится открытие православного центра гуманитарной помощи кризисным беременным и людям, попавшим в трудную жизненную «Второе дыхание». Центр открывают волонтеры-добровольцы движения «Чистые сердца», действовавшего при храме Вмч. Димитрия Солунского г.Камышина. Участники движения помогали людям по мере своих сил и возможностей, но ввиду отсутствия помещения эта работа двигалась не в том темпе и не с теми объемами как хотелось бы. Поэтому зародилась идея открытия гуманитарного центра.

В Воронежской епархии в православном молодежном центре Левобережного благочиния завершился молодежный интенсивный курс «Практика церковного чтения». Курс для интересующейся церковнославянским языком молодежи подготовил клирик Казанского храма г. Воронежа, духовник ПМЦ «Левобережный» священник Константин Зенищев. В ходе двух продолжительных занятий молодые люди получили и закрепили на практике основные навыки чтения богослужебных текстов: Часов, шестопсалмия, кафизм Псалтири и других. Особое внимание уделялось азам церковнославянского языка, содержанию, правильному произношению слов, ударениям и интонации чтения. Также ребята подробнее познакомились с некоторыми элементами устройства алтаря православного храма. Практическое занятие прошло в крестильном храме во имя Преподобного Серафима Саровского.

В Карачаево-Черкесии будет создан Аланский христианский центр. Об этом Глава КЧР Рашид Темрезов заявил в ходе встречи с Полпредом Президента России в СКФО О.Белавенцевым и архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. В соответствии с указом Главы КЧР в состав Аланского христианского центра войдут не только храмы Нижнего Архыза, но и Шоанинский и Сентинский храмы, также построенные византийскими мастерами в середине Х века.

В киреевском храме в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» Тульской епархии состоялось награждение участников муниципального этапа ежегодного епархиального фотоконкурса «Детское благочестие». Церемонию награждения провели благочинный Киреевского округа протоиерей Сергий Ковалевский и штатный священник храма, иерей Владимир Гонак. Как и подобает православным христианам, все участники фотоконкурса вознесли молитвенное благодарение Богу, отслужив молебен. Работы, поданные на муниципальный этап конкурса, разноплановые, но каждая по-своему интересная. Поэтому было принято решение отметить всех конкурсантов грамотами Киреевского благочиния.

Саранская епархия

В паломническом центре Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря митрополит Саранский и Мордовский Зиновий провел традиционную встречу с активистами Союза православной молодежи Мордовии. Для разговора с архиереем в обитель приехали руководители клубов СПММ и несколько помощников благочинных по работе с молодежью – всего более семидесяти человек. Поприветствовав собравшихся, митрополит Зиновий ответил на вопросы молодых людей, поступившие из зала. Разговор длился более 2-х часов, были затронуты темы семьи, детства, служения ближним.

При участии председателя правительства Мордовии В.Ф.Сушкова, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия и мэра Саранска П.Н.Тултаева прошло совещание по вопросам развития Саранской духовной семинарии, ремонтным и строительным работам в ее корпусах. В нем участвовали, кроме того, члены правительства республики – министр культуры и национальной политики РМ А.М. Чушкин, министр строительства и архитектуры РМ В.В. Цыганов, секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, директор ОАО «Проектный институт «Мордовстройпроект» В.В. Годунов, ректорат семинарии.

По благословению мит-рополита Саранского и Мордовского Зиновия произошло событие, какого еще не было в истории митрополии, – раскопки на местах захоронений жертв репрессий советской власти, извлечение останков новомучеников и предание их земле по всем церковным канонам. Точно неизвестно, сколько всего людей было здесь казнено, убито, умерло от голода, холода и лишений за те 26 лет, что в Свято-Троицком Чуфаровском монастыре располагалась тюрьма, а затем трудовая колония. Эти сведения пока не найдены даже в соответствующих архивах.

В Саранске состоялось совещание по вопросам, касающимся строительства храма-часовни во имя Всемилостивого Спаса на Юго-Западе. Совещание провели председатель правительства Республики Мордовия В.Ф.Сушков и глава Мордовской митрополии митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. На встрече обсуждались сроки и этапы строительных работ. Владыка Зиновий и председатель правительства отметили, что возведение этого храма-часовни для Саранска, где вплоть до 30-х годов XX века главным храмом был Спасский собор, а самой почитаемой святыней – икона Всемилостивого Спаса, станет большим историческим событием.

Нефтекамская епархия

Воспитанники православного летнего лагеря при кафедральном соборе Ап. Петра и Павла г. Нефтекамска совершили поездку в г. Уфу. Дети посетили храм Преподобного Сергия Радонежского, где поклонились святым мощам преподобного Моисея Уфимского, затем посетили исторический парк «Россия – моя история», открытый по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 12 июля этого года, ко Дню России. Это единственный в мире мультимедийный комплекс, в котором представлена вся история России с древнейших времен. Сейчас такой парк находится только в Москве и Уфе. Воспитанники лагеря познакомились с 2-мя выставочными залами – «Рюриковичи» и «Романовы». Каждый участник поездки получил подарок. Поездка состоялась благодаря поддержке Нефтекамского городского отделения ЛДПР в лице депутата Совета ГО г. Нефтекамск В.Р.Шафикова.

В с. Дияшево Бакалинского района завершены работы по росписи храма Преображения Господня. Над созданием святых образов трудились московские иконописцы – А. Соколов (+), В. Любарский, игумен Лука (Аксенов) и др. Роспись храма стала возможна благодаря ктитору В. С. Малову, который планирует издать специальный альбом-путеводитель по Преображенскому храму.

По благословению Преосвященного Амвросия, епископа Нефтекамского и Бирского, епархия участвовала в благотворительной деятельности фонда «Радость дарения»: отдел по церковной благотворительности и социальному служению приобрел два комплекта иллюстрированных книг для маленьких слепых детей. Это рельефные книги, которые позволяют не только увидеть, но и почувствовать руками ускользающий от слепого ребенка мир. Книги планируется передать в один из детских домов инвалидов на территории епархии.

Состоялось освящение закладного камня в основание храма Великомученика Димитрия Солунского в с.Ахманово Бакалинского района Нефтекамской епархии. По благословению Преосвященного Амвросия чин возглавил секретарь Епархиального управления митрофорный протоиерей Алексей Тихонов в сослужении настоятеля храма протоиерея Владимира Куна и иеродиакона Досифея (Мошнегуцу), присутствовали представитель администрации муниципального района управляющая делами С.П. Шокурова, множество жителей села.

Ханты-Мансийска епархия

В «Школе матери и ребенка» в женской консультации «БУ ХМАО-Югры НОКБ им.В.И. Яцкив» г. Нефтеюганска проведена плановая еженедельная лекция для беременных женщин по теме «Духовно-нравственные ценности семьи». В лекции подискутировали о запрете показа антироссийского и кощунственного фильма «Матильда» (реж. А.Учитель), оскорбляющего чувства православных верующих и оскверняющего образ Святых Царственных Страстотерпцев: Императора Николая II и Его умученной Августейшей Семьи. Лекцию провел настоятель прихода храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого) иерей Олег Саватеев. В лекции иерей Олег Саватеев, рассказал о создании мира, о христианском взгляде на семью, о любви, о деторождении.

В рамках совместной деятельности молодежных трудовых отрядов муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» и «Духовно-просветительского центра» была проведена акция по уборке территории храмового комплекса кафедрального Воскресенского собора г. Ханты-Мансийска, в которой приняли участие учащиеся школ города. После работы ребята совершили экскурсию в храм, которую провел для них диакон Игорь (Логвин), во время которой они ознакомились с элементами православной русской культуры.

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок» волонтеры храма Великомученика и Целителя Пантелеимона г.Нижневартовска провели игру «Поиск настоящего сокровища»: разбившись на две команды, «Радуга» и «Молния», дети проходили все этапы эстафеты. Заключительный этап игры – собрать слово из найденных букв и узнать, где спрятано сокровище, провел штатный клирик храма диакон Ростислав Фадеев. С его помощью ребята сложили слово «Евангелие». О.Ростислав объснил, что это за слово, что оно обозначает, показал книгу и зачитал: «…по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34–35). Чтобы ребята всегда помнили о сокровище, которое они нашли, эти слова были напечатаны на баннере и теперь всегда будут у них перед глазами.

Накануне дня памяти св. равноапостольного князя Владимира настоятель храма в честь Иконы Божией Матери «Владимирская» иерей Антоний Вербицкий встретился с воспитанниками пришкольного летнего лагеря п. Куть-Ях. Батюшка рассказал о жизни и подвиге святого, который озарил Русь светом истины Христовой. После занятия священник ответил на все интересующие слушателей вопросы.

Владивостокская епархия

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил архипастырскую поездку по приходам епархии. Владыка совершил всенощное бдение в храме в честь Порт-Артурской Иконы Божией Матери г.Владивостока и на следующий день – Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Накануне памяти Святых Царственных Страстотерпцев митрополит Вениамин совершил всенощное бдение в Уссурийске, в приделе в их честь храме во имя Святого Преподобного Серафима Саровского. В день памяти преподобного Сергия Радонежского Владыка совершил Божественную литургию в домовом храме Духовного центра подготовки церковных специалистов епархии.

В с. Новицкое Партизанского муниципального района возобновлено строительство храма в честь Иконы Божией Матери «Всецарица»: возводятся стены из стеновых шлакоблоков. За неделю их высота достигла 1,5 м. Материал применяется высококачественный, рассчитанный на долговременную эксплуатацию. Чин освящения закладного камня и грамоты в основание нового храма села Новицкого состоялся 19 ноября 2014 г. при большом стечении жителей села и близлежащих населенных пунктов. Церковь с колокольней будет вмещать более 100 прихожан.

В Марфо-Мариинском женском монастыре в день памяти преподобномученицы Елисаветы состоялось заседание коллегии социальных работников Владивостока. Возглавил работу руководитель епархиального отдела по социальному служению и благотворительности, ключарь Покровского собора протоиерей Александр Талько. В коллегии участвовали протоиерей Андрей Метелев, руководитель сектора по вопросам защиты материнства и детства епархии, помощница настоятельницы Марфо-Мариинской оби-тели мать Варвара, помощники настоятелей приходов Владивостока, отвечающие за социальную работу, и сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения.

В Находкинском Епархиальном управлении состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КГБУЗ «Находкинская городская больница» и Находкинской епархией Русской Православной Церкви: епархия и больница совместными усилиями будут решать задачи в сфере охраны здоровья, повышения духовности, заботы о тяжелобольных людях, взаимодействовать в вопросах благотворительности. Среди оговоренных в документе направлений – активизация работы сестер милосердия в отделениях больницы.

Архангельская епархия

Активисты молодежного отдела Архангельской епархии побывали на XXI Православном международном фестивале «Братья» на Бородинском поле близ Можайска. Каждый день был насыщенным и интересным: беседы со священниками, паломничества, ролевые игры, народный бал и рыцарский турнир, каждый вечер участники фестиваля радовали своими талантами: песнями, стихами и театральными представлениями. Православный молодежный международный фестиваль «Братья» – молодежный слет, проводимый с 2005 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Поклонный крест установили на въезде в пос. Река Емца в Плесецком районе. У подножия поклонного креста закреплена табличка, говорящая о том, каким людям он посвящен: святыня увековечила память невинно убиенных и пострадавших в годы гонений на веру в XX в. Освятил крест секретарь Плесецкой епархии иеромонах Антоний (Ласточкин). Деревянный крест изготовлен и установлен силами Федерального казенного учреждения ИК №29 регионального УФСИН, содействие оказали активисты Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», помогли в добром деле и жители пос. Савинского.

Строящийся Спасо-Преображенский Морской собор в Соломбале увенчался первым куполом и крестом. Навершие освятил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Настоятель строящегося собора священник Андрей Слиняков рассказал, что к наступлению зимы строители планируют завершить фасадные работы. В маленькой часовенке возле собора, в которой сейчас проходят как минимум четыре Литургии в неделю, уже сформировалась община. Инициатива воздвижения церкви принадлежит генеральному директору судоремонтной компании «Оптимист» П. Герасимову.

Слабослышащие северодвинцы, архангелогородцы и петербуржцы побывали в Антониево-Сийском монастыре (Холмогорский район Архангельской области). Группу сопровождал миссионер, диакон Кирилл Кочнев. Участники поездки отметили, что им было интересно узнать о судьбе обители до революции. Так, в Сии жили более 300 монахов, а на звоннице был установлен колокол весом более 4-х т, звук которого распространялся на десятки километров. Особенно паломникам запомнился рассказ экскурсовода, что каменный Свято-Троицкий храм был возведен вокруг старого деревянного, который впоследствии разобрали.

Тверская епархия

Ученики и выпускники воскресной школы Кимрского Преображенского собора поехали потрудиться в Николо-Сольбинский женский монастырь, который расположился в местечке Сольба Нагорьевского сельского поселения в Ярославской области. Это далеко не первая поездка, детям хочется возвращаться туда снова и снова. Для детей провели мастер-класс, на котором ребята помогали оформлять ночную лампу в монастырскую комнату, очень интересное, но и довольно кропотливое занятие, требующее внимательности и терпения, ребята помогли сестрам на огороде.

В Твери закончил свой путь 17-й молодежный крестный ход. Он прошел по Калининскому району, по святым местам на берегах Тьмы. Паломники посетили мемориалы и места боев в годы Великой Отечественной войны. Перед началом шествия был совершен молебен в соборе Николаевского Малицкого мужского монастыря. 17 лет назад, тогда еще у его руин, зародилась традиция этого крестного хода. Паломники прошли почти 70 км.

Святыни Большого Бежецкого крестного хода были принесены в Покровский тюремный храм при ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области г. Бежецка. Божественную литургию совершил секретарь Бежецкой епархии, ответственный по тюремному служению на территории епархии протоиерей Ярослав Шведов. По окончании богослужения он обратился к осужденным со словами проповеди и рассказал об истории крестного хода и его святынях.

В Зубцовском благочинии в 3-й раз открылся учрежденный по благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана семейный православный паломнический стан «Щеколдино». Стан проводится совместно с отделом образования администрации Зубцовского района и становится все более популярным. В 2017 г. число его участников приблизилось к 120. 10-дневная программа насыщенна познавательными, развивающими и спортивными мероприятиями.

Томская епархия

При храме Владимирской Иконы Божией Матери г. Северска состоялась традиционная «Летняя площадка». В таком формате городская смена приходского лагеря для юных северчан проходит уже в 5-й раз. Подростки получили теоретические знания о церковной истории, жизни святых новомучеников и исповедников XX в., занимались русским фольклором, получали и совершенствовали самые разные практические навыки: от сборки-разборки автомата, до каллиграфического письма и флористики. Кроме «уроков» в воскресной школе храма, для них были организованы выездные занятия и встречи.

Настоятель храма Владимирской Иконы Божией Матери участвовал в торжественном митинге, посвященном принятию воинской присяги новобранцами северской дивизии внутренних войск. В напутственном слове протоиерей Дионисий Степанов пожелал воинам, заступающим на защиту рубежей нашего Отечества, помнить о всесильной помощи Божией которая доступна любому человеку, живущему законом Евангелия. В заключении торжественной части митинга выступил военный оркестр, вниманию гостей и родителей было представлено показательное выступление военной кинологической службы.

В УМВД России по Томской области прошло расширенное заседание коллегии Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области по подведению итогов деятельности томской полиции за I полугодие 2017г. По благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава в работе расширенной коллегии участвовал руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Андрей Самков.

В с. Семилужки Томского района открылся дом-музей «Дорожный павильон Цесаревича». Это точная копия здания, которое было построено в 1891 году специально для встречи Цесаревича Николая Александровича, будущего Императора Николая II, совершавшего свое знаменитое Восточное путешествие и возвращавшегося с Дальнего Востока в Санкт-Петербург. Экспозиция музея посвящена истории Дома Романовых, посещению Цесаревичем Томской губернии, строительству Транс-Сибирской магистрали. Кроме того, планируется познакомить гостей с историей Семилуженской иконы святителя Николая Чудотворца.

Амурская епархия

5 школьников из г. Комсомольска-на-Амуре прошли обучение в летней профильной смене «Школа юного звонаря» при Хабаровской духовной семинарии. Все дети – воспитанники воскресных школ г.Юности и раньше уже звонили в колокола. Теперь у них появилась возможность обучиться этому у профессионалов. По итогам обучения все ребята сдали зачеты и получили сертификаты. Один из обучающихся, Р. Носаченко, даже был отмечен благодарностью школы звонарей. Для участников смены были организованы экскурсии в храмы Хабаровска.

В пос. Березовый Солнечного района состоялись благотворительные концерты балерины А. Измайловой (г.Хабаровск) и местных исполнителей. Выступления были организованы настоятелем прихода Святого Мученика Иоанна Воина пос. Березовый иеромонахом Арсением (Бабаевым). 1-й концерт прошел в Доме культуры. В хореографическом классе школы искусств пос. Березового А. Измайлова провела мастер-класс для детей и подростков, которых заинтересовало балетное искусство. Здесь же прошел 2-й концерт – для детей: увидеть балерину пришли школьники и воспитанники местного детского сада.

В пос. Солнечный, в дни празднования 40-летия Солнечного муниципального района, состоялся крестный ход, прошедший по улицам поселка. В нем участвовали прихожане Свято-Покровского храма и жители поселка, представители Вооруженных Сил и казачества. Возглавил шествие иерей Ярослав Савицкий, настоятель Свято-Покровского храма пос. Солнечный, в крестном ходе участвовала глава поселка Н.В.Снабиладзе.

Руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Амурской епархии иерей Димитрий Макаров, по благословению епископа Амурского и Чегдомынского Николая, посетил дом ветеранов г. Комсомольска-на-Амуре. Он ответил на вопросы насельников, дал некоторые рекомендации по общему оздоровлению пожилых людей и провел беседу на тему: «Христианский брак. Ответственность супругов». Приход священника, его утешительное слово, благословение – всегда вызывает у постояльцев неподдельную радость и согревает души пожилых людей.