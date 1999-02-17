В строящемся храме во имя свт. Луки Крымского приступили к кровельным работам

Екатеринбург, 15 августа, «Православная газета». В Компрессорном микрорайоне г. Екатеринбурга продолжается строительство храма во имя святителя-врача Луки (Войно-Ясенецкого). Работы по отделке барабана центрального купола храма продолжались в течение всего июля. Теперь барабан утеплен, оштукатурен, покрашен и остеклен. Завершено и строительство бетонной отмостки для защиты фундамента от грунтовых вод и осадков. Строители приступили к кровельным работам, которые потребуют значительных финансовых вложений. Возведение храма в Компрессорном поселке продолжается благодаря поддержке многих россиян – здесь даже самое малое пожертвование имеет огромное значение. Духовенство и прихожане приглашают всех, кто еще не успел принять участие в строительстве храма во имя святого врача, присоединиться к акции «Построим храм вместе». О формах помощи см. на сайте прихода во имя свтятителя Луки Крымского.