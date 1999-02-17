Православные активисты навели порядок в заброшенных храмах Верхотурья

Екатеринбург, 15 августа, «Православная газета». В минувшую пятницу представители молодежных организаций Екатеринбургской епархии и г. Верхотурья всем миром наводили порядок в заброшенных Покровском и Иоанно-Предтеченском храмах, принадлежавших до революции Свято-Покровскому женскому монастырю. В результате усиленного трудового десанта исторические памятники после долгого запустения были очищены. В воскресенье 13 августа в Старо-Покровской церкви было совершено первое богослужение. Литургию возглавил благочинный Верхотурского церковного округа, епископ Среднеуральский Евгений. Ему сослужили руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии протоиерей Александр Сандырев и настоятель Свято-Троицкого собора г. Верхотурья иерей Владимир Иванов. В богослужении приняли участие и делегаты молодежного фестиваля «Легенды Верхотурья», в том числе - отряд «Братства православных следопытов», екатеринбургский отряд НОРД «Русь», молодые прихожане храма во имя святого Георгия Победоносца, члены православного молодежного движения Нижнего Тагила и Верхотурья. Владыка Евгений совершил освящение храма по малому чину с окроплением святой водой. По окончании Литургии прихожане Свято-Троицкого собора преподнесли архипастырю букет цветов и пригласили на открытие Уральского Духовного театра «Град», которое состоится в День города 26 августа.