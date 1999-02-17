Православная газета

Православная газета

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Миссионерский фестиваль «Легенды Верхотурья» объединил молодежь епархии

Екатеринбург, 15 августа, «Православная газета». На территории Верхотурского округа прошел II миссионерско-просветительский молодежный фестиваль «Легенды Верхотурья». Его участники - православная молодежь из разных населенных пунктов Екатеринбургской епархии – собрались в духовной столице Урала, чтобы познакомиться, отдохнуть и интересно провести время. В этом году на фестиваль прибыли участники «Братства православных следопытов», отряд НОРД «Русь» из Екатеринбурга, отряд Объединения патриотических клубов «Дружина» и верхотурские юные туристы из Центра детского творчества. По благословению наместника игумена Иеронима (Миронова) в подготовке и организации молодежного фестиваля активное участие приняли братия Свято-Николаевского монастыря.

 
 
 

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