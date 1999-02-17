Первую машину строительного мусора вывезли со стройплощадки будущего храма

Екатеринбург, 15 августа, «Православная газета». В минувшее воскресенье в будущем храме в честь Новомучеников и исповедников Российских в п. Кирпичный (ул. Краснознаменная, 57) начались подготовительные работы по реконструкции здания. Второе воскресение месяца — день традиционного молебна в будущем храме. Вместе с игуменьей Марией и сестрами в нем приняли участие несколько прихожан монастыря и других храмов Нижнего Тагила. После богослужения сестры Скорбященского женского монастыря со своими добровольными помощниками приступили к строительным работам. В ход пошли топоры, молотки, ломы, лопаты, гвоздодеры, шпатели и др. инструменты: жители Нижнего Тагила в течение 3 часов отбивали штукатурку со стен до кирпичной кладки, снимали сгнивший пол под линолеумом. В результате за день очистили от штукатурки около половины стен первого этажа, так что строительного мусора оказалось много - целая машина. День добровольные трудники завершили чаепитием с пышными пирожками, с любовью приготовленными супружеской парой из прихожан.