Жители Екатеринбурга отметили день рождения Цесаревича Алексея рядом мероприятий

Екатеринбург, 15 августа, «Православная газета». В минувшую субботу в день рождения Цесаревича Алексея в Храме-памятнике на Крови г. Екатеринбурга состоялся круглый стол, в работе которого приняли участие представители духовенства, прихожане и сотрудники храма. Для детей провели увлекательный мастер-класс по изготовлению бумажных солдатиков – в память о любимой игре Цесаревича Алексея. В результате за столом развернулась целая баталия. На протяжении всего дня в духовно-просветительском центре «Царский» шел показ документального фильма «Небесный ангел Алексей», куда посетители попадали после экскурсий по музею. В фойе перед конференц-залом центра «Царский» открылась музейно-библиотечная выставка «Светлый отрок России», которая продолжит свою работу до конца августа.