Тагильчане вернулись из многодневного паломничества по Золотому кольцу России

Екатеринбург, 14 августа, «Православная газета». Группа тагильчан вернулась из очередной летней многодневной поездки, организованной паломнической службой при Казанском мужском монастыре Нижнего Тагила. По пути в Санкт-Петербург паломники побывали в Кирове, Костроме, Ярославле, где посетили церкви и памятники архитектуры 18-19 века, приложились к чудотворным иконам (Тихвинской иконе Божией Матери в Костроме, святителя Николая Чудотворца в Ярославле и др.). Главным пунктом поездки стал Санкт-Петербург.

Прибыв в северную столицу, паломники сразу же устремились к Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, где прибывают мощи святителя Николая. Отстояв огромную очередь, приложились к великой святыне всего христианского мира. На следующий день побывали в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре, поклонились мощам еще одного великого угодника Божия – святого праведного Иоанна Кронштадтского, а затем в храме-усыпальнице монастыря приняли участие в сестринском молебне. Посетили и часовню святой блаженной Ксении Петербургской, чья молитвенная помощь привлекает толпы паломников.

По пути в Псково-Печерский монастырь заехали в поселок Вырица Гатчинского района Ленинградской области, где в небольшой часовне рядом с храмом в честь Казанской иконы Божией Матери покоятся мощи преподобного Серафима Вырицкого. Последней точкой паломнического маршрута стало посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, ведущего свою историю более 500 лет. Группа попала на архиерейское вечернее богослужение в канун дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. В обратный путь отправились на следующий день после молебна перед чудотворной иконой Успения Божией Матери, приложившись к мощам преподобномученика Корнилия, игумена Печерского, и причастившись Святых Христовых Тайн за Божественной литургией.