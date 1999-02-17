В Екатеринбурге масштабно отметят престольный праздник Храма-на-Крови

18 июня 2017 года в 11:00 в самом центре города, в историческом месте, у стен самого большого, красивого и известного храма Екатеринбурга начнется праздник, посвященный престольному празднику – Собору всех святых, в земле Российской просиявших.

Сразу после окончания Божественной литургии, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, на площадке Храма-на-Крови начнется фестиваль народного творчества, в рамках которого пройдут благотворительная ярмарка, народные игры, мастер-классы, викторины, конкурсы и угощения.

Сердцем фестиваля станет выступление известных исполнителей и певческих коллективов. Перед екатеринбуржцами и гостями города выступят Архиерейская детская капелла «Октоих», Марина Селянинова - призер международного фестиваля-конкурса «Национальное достояние», вокальный ансамбль «Ладица» - обладатель Гран-При регионального фестиваля-конкурса российской песни «Всё, что на сердце у меня…»; ансамбль русской песни «Хрустальные переливы», вокальный ансамбль «Февраль» - лауреат Областного конкурса гражданско-патриотической песни «Россия начинается с тебя».

Молодежное объединение «Казачий дозор» предложит детям и молодежи поучаствовать в традиционных казачьих играх и забавах: соревнованиях на ходулях, битве на мешках в папахах, масс-реслинге, спарринге на мечах, военно-спортивной эстафете. Для всех желающих будет проведен мини-турнир «Самый сильный», который проведет основатель нового вида спорта «Русский силомер», руководитель Спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Игорь Пыжьянов.

Благотворительная ярмарка «Спешите делать добро» предложит гостям праздника принять участие в творческих мастерских народных умельцев по изготовлению кукол, цветов, сувениров. Каждый гость праздника сможет отчеканить собственную монету, украсить свою одежду и сумки оригинальными аксессуарами, попробовать вкусную домашнею выпечку и шашлык из рыбы.

Как рассказали организаторы праздника, Храм-на-Крови чтит и помнит наследие святой Царской семьи, активно совершавшей дела милосердия, и поэтому приход с момента своего основания уже 15 лет занимается помощью и поддержкой многодетных и неполных семей. Проведение благотворительной ярмарки у стен храма стало новой формой поддержки дел милосердия прихода. Каждый гость праздника, приобретший на ярмарке сувениры и участвующий в творческих мастерских помогает семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кстати, такие семьи нередко и сами принимают участие в проведении ярмарки.

- Для нашей семьи участие в благотворительной ярмарке стало необычным событием, - рассказала о прошедшей в апреле 2017 года пасхальной благотворительной ярмарке прихожанка Анастасия, мать 3 детей. - Мы своими руками делали сувениры, выпечку и сами торговали. Наша многодетная семья стала частью большого благотворительного проекта, и мы этим гордимся! Благодаря собранным средствам Служба милосердия помогла 18 семьям, и мы внесли в это свою лепту.

По словам старшего священника Храма на Крови протоиерея Максима Миняйло, Собор всех святых, в земле Российской просиявших, это не просто престольный праздник храма, а праздник всей Святой Руси.

- Поэтому так важно наполнить этот день тем что нас объединяет – молитвой, милосердием, творчеством. Для этого мы испросили благословение у Владыки Митрополита Кирилла провести праздник, ярмарку, концерт. Принять участие в праздничной программе откликнулось много творческих людей и мы очень им благодарны. Будем рады видеть Вас в Храме-на-Крови, - отметил отец Максим.