Митрополит Кирилл поздравил начальника ГУ по работе с личным составом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ с присвоением очередного воинского звания

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Екатеринбург, 14 июня, «Православная газета». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравление по случаю присвоения очередного воинского звания начальнику Главного управления по работе с личным составом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанту Владимиру Ивановичу Игнатьеву.
Митрополит Кирилл пожелал Владимиру Ивановичу здоровья и сил, терпения и мудрости, успехов в трудах на благо Государства Российского.
Поздравительный адрес в связи с присвоением очередного воинского звания генерал-лейтенанту Владимиру Ивановичу Игнатьеву направил руководитель отдела Екатеринбургской Епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями И.К. Новожилов.
Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.