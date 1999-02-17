Митрополит Кирилл поздравил начальника ГУ по работе с личным составом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ с присвоением очередного воинского звания

Екатеринбург, 14 июня, «Православная газета». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравление по случаю присвоения очередного воинского звания начальнику Главного управления по работе с личным составом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанту Владимиру Ивановичу Игнатьеву.

Митрополит Кирилл пожелал Владимиру Ивановичу здоровья и сил, терпения и мудрости, успехов в трудах на благо Государства Российского.

Поздравительный адрес в связи с присвоением очередного воинского звания генерал-лейтенанту Владимиру Ивановичу Игнатьеву направил руководитель отдела Екатеринбургской Епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями И.К. Новожилов.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.