Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: Он будет служить людям сотни лет...

28 мая 2017 года, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Воскресенского кафедрального собора в столице Киргизии городе Бишкеке и Божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Воскресный день, предшествующий празднику Святой Троицы, мы посвящаем памяти святых отцов I Вселенского Собора – тех, кто заложил основу систематического изложения Православной веры, тех, кто создал первую часть Символа веры. Произнося молитву ко Господу словами Символа веры, мы свидетельствуем пред Господом не только о своей вере, но и о своей верности Ему. Мы обе-щаем Ему хранить слова Символа в своем сердце и никогда не изменять той вере, которую Он вручил святым апостолам и которая была так замечательно изложена отцами I, а затем и II Вселенских Соборов.

Именно в этот день в храме во время Литургии полагается читать Евангелие от Иоанна – первые тринадцать стихов 17-й главы. Если вас кто-нибудь спросит: «А есть ли в Евангелии одна фраза, которая объясняет все?», ответьте: «Есть, в 17-й главе Евангелия от Иоанна: Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17, 3)».

Даже если бы ничего больше не было сказано, то этих слов было бы достаточно, чтобы спастись. Из них мы узнаем, что Бог, Которого не видел никто никогда (Ин. 1,17), – это свидетельство также находим в Священном Писании, – может быть познан человеком. Ни с чем не сравнимый, находящийся вне нашего восприятия, вне нашего опыта Бог может быть познан, и через это познание человек спасается, ему открываются врата вечности. И происходит это познание именно потому, что Господь наш Иисус Христос явил нам, по слову апостола Павла, всю полноту Божества телесно (см.: Кол. 2, 9). Неведомое Божественное начало и сила явлены в Иисусе Христе телесным, то есть физическим образом, – то есть Христа видели и слышали, Его осязали, с Ним общались, вместе с Ним вкушали пищу. Он явил Себя как Человек, сохраняя Божественную природу неизменно, и потому, веря во Христа, мы открываем себе Бога.

Что же значит познать Бога? Что скрывается за этими словами? Невозможно человеку ни познать Бога, ни уверовать в Него, если он будет иметь мысли и чувства не просто от Бога далекие, а Богу противоречащие. Все хорошо знают: чтобы поймать какую-нибудь радиостанцию или телеканал, нужно настроиться на определенную волну. Можно иметь самые замечательные теле– и радиоприемники, но не поймать волну, если на нее не удастся настроиться. Точно так же человек – если он не настраивается на волну, на которой Бог говорит с людьми, он не только не сможет познать Бога, но даже Его почувствовать. Такой человек никогда не сможет в Него поверить, потому что его жизненный курс не совпадает с Божественным курсом, и чем дальше человек удаляется от Бога, тем меньше шансов, что он когда-то откроет для себя Божественное начало.

Что же означает настроиться на волну? Это означает, что нужно жить в системе ценностей, которую Бог предложил людям. А Он предложил систему ценностей в виде простых заповедей, которые понятны любому: ребенку, взрослому, старику, образованному, необразованному, – нет ни одного человека в мире, который был бы не в состоянии понять Божественную заповедь. Вот Василий Великий и говорит, что познание Бога – это и есть исполнение Божественных заповедей, потому что через послушание Богу мы входим в Его мир, в установленную Им систему ценностей, мы становимся свои Богу, мы говорим с Ним на одном языке…

Но невозможно исполнять заповеди формально, как не может ребенок формально слушаться родителей, если он их не любит, если они для него чужие. Так и человек не может формально исполнять Божии заповеди – прочитать текст, а потом сказать: «Буду исполнять». Ничего не получится, и об этом замечательно говорит Григорий Богослов. По его словам, самый главный и правильный путь к богопознанию – это любовь к Богу в сердце, которая предпочтительнее, чем путь ума. Путь ума тоже нужен, но он никогда не соединит человека с Богом, если человек не чувствует Бога сердцем, если он не чувствует к Нему любви.

Но любить невидимое почти невозможно. Именно поэтому Господь и посылает Сына Своего, Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, – чтобы мы не только услышали Его слова, но и полюбили Его, прочитав Евангелие, взирая на Его образ; чтобы Он стал в нашей жизни образцом, идеалом, светочем, надеждой. Тогда через любовь к Богу нам открывается возможность исполнять Его заповеди, а как только мы начнем их исполнять, мы войдем в орбиту Божественной жизни, и тогда не только разумом, но и сердцем своим, чувствами своими, всей своей жизнью прикоснемся к Богу, почувствуем Его силу и Его благодать.

Когда человек устраивает свою жизнь так, чтобы главной целью было приближение к Богу, все остальное становится вторичным, но не безразличным. Устремляться к Богу не означает пренебрегать образованием, семейными или служебными обязанностями – все это так или иначе включается в систему нравственных координат, которую Бог предложил людям. Поэтому вера в Бога не исключает нашей активности – наоборот, она предполагает таковую, но не ради пустых, никчемных целей, которые могут разрушить человеческую жизнь. И если достижение таковых целей опустошает человека, лишая всех сил, то достижение подлинных целей, наоборот, его укрепляет и приближает к Богу.

Мы, живущие в XXI веке, получаем огромный объем информации, который во многом помогает разобраться, но и многое затрудняет понять. Поэтому нужно руководящее начало, чтобы не сбиться с жизненного пути, и таковым началом является вера. Познание Бога, восприятие Господа сердцем своим, вхождение в Его систему ценностей через исполнение Божественных заповедей – это и есть жизнь христианина, а все остальное вторично, но, как я сказал, небезразлично, потому что вера помогает нам решать множество вопросов, связанных с нашей профессиональной деятельностью, с семейными и общественными отношениями, с построением мирных отношений с людьми вне зависимости от их национальности и вероис-поведания.

Вот почему подлинные христиане не представляют опасности ни для одного общества. Настоящий христианин никогда не пойдет войной на того, кто христианином не является, и это так важно для таких обществ, где присутствуют и православные, и мусульмане, и представители других религий. От подлинного христианина никогда не будет исходить опасность террористических актов, подрывной деятельности, ненависти к тем, кто не исповедует христианство, – потому что это против Божественных заповедей. Господь призвал нас любить всех, Он никогда не говорил: «Любите только тех, кто думает и мыслит, как вы, а против остальных боритесь».

Вот почему любовь является основополагающим принципом в жизни христианина, и я очень рад, что здесь, в Киргизии, складываются очень добрые отношения между православными христианами и мусульманами, что государственная власть поддерживает именно такой стиль отношений, что Православная Церковь имеет здесь возможность развивать свое служение, не будучи ограничена внешними указаниями и предписаниями. Полагаю, что вместе с исламской общиной православные могут активно участвовать в созидании мирной, справедливой и благополучной жизни, и я от всего сердца желаю этого народу Кыргызстана.

Около восьми лет назад был образован Среднеазиатский митрополичий округ. Было принято решение, чтобы в каждой из среднеазиатских республик был свой архиерей, потому что где епископ, там и Церковь, а без архиерея Церковь становится слабой. Распадаются связи между приходами, нет объединительной силы, нет наблюдения за правильным исправлением богослужений, за правильным произнесением проповедей, за правильной организацией приходской жизни, которая должна включать различные служения, в том числе работу с детьми, молодежью, пожилыми людьми. Кроме того, приходская работа должна обязательно включать образовательные программы. Современный человек не может верить в то, чего он совсем не знает, и потому долг Церкви рассказать людям – и молодым, и среднего возраста, и пожилым – о Православной вере, об истории Церкви, о замечательных примерах христианского героизма, который мы на церковном языке называем святостью. Все это большое делание должно кем-то возглавляться и координироваться – в рамках Среднеазиатского митрополичьего округа его руководителем митрополитом Викентием, постоянным членом Священного Синода, а в каждой епархии, в том числе Бишкекской, – своим архиереем.

Я хотел бы от всего сердца приветствовать вас, Владыка Даниил. Вы не так давно назначены на кафедру, но по милости Божией я получаю добрые свидетельства о Вашем служении. Просил бы Вас продолжать это служение – помогать людям обретать веру, помогать духовенству обновлять свое призвание. Не может быть у священника никакой усталости от службы, никакого выгорания. А если кто-то устает и выгорает, Вы таких приглашайте к себе и давайте им в два раза больше обязанностей. Тогда всякое выгорание проходит, и снова появится энтузиазм, – только относитесь с любовью к духовенству, к верующим, объединяйте их вокруг себя. Знаю, что Вы хорошо и правильно строите отношения с мусульманской общиной. Так и должно быть, – как я уже сказал, это проистекает из нашей веры, а не от приспособления к внешним условиям жизни. Мы в принципе не можем плохо относиться к людям иных вер – не для того, чтобы ожидать чего-то с их стороны, но потому что это отношение проистекает из наших убеждений, нас этому научил Христос.

Я хотел бы пожелать процветания Бишкекской и Кыргызстанской епархии. Хотел бы пожелать отцам ревности. Вы когда-то приняли сан, обе-щав верно служить Господу. Служите Ему до последнего своего издыхания, несите людям слово живое, молитесь вместе с ними, плачьте вместе с ними и радуйтесь вместе с ними, и тогда народ никогда не отвернется ни от Церкви Божией, ни от каждого из вас.

Я благодарю Вас, Владыка Викентий, за Ваши труды, за добрые слова, которые Вы произнесли. И очень надеюсь, что координация действий всех епархий Среднеазиатского митрополичьего округа будет способствовать и укреплению веры Православной, и развитию отношений с преобладающим здесь исламским населением.