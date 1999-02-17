Неделя: 13 новостей православного Подмосковья

Гуманитарный центр для беременных женщин в кризисной ситуации, нуждающихся и многодетных семей Православная служба помощи «Милосердие» стал новым, 27-м проектом Службы. Центр будет работать по принципу магазина, однако товары в нем будут раздаваться бесплатно. В демонстрационном зале посетители смогут выбрать и получить женскую и детскую одежду, комплекты для выписки из роддома, одноразовые подгузники, детскую косметику, кремы, шампуни, игрушки. Центр гуманитарной помощи находится на территории Синодального отдела по церковной благотворительности.

Департамент городского имущества г. Москвы издал распоряжения: от 04.05.2017 №12983 о передаче в собственность Русской Православной Церкви здания по адресу: г. Москва, Измайловский проезд, д. 28, стр. 2; от 05.05.2017 №13050 о передаче в собственность Русской Православной Церкви объекта культурного наследия федерального значения «Храм Рождества Христова в Измайлове». Храм – памятник архитектуры, он построен артелью костромских зодчих на месте деревянной церкви, имеет 3 яруса кокошников и 5 глав. С севера и с юга к главному объему храма примыкают одноглавые кубические приделы. В конце XVII в. пристроена двустолпная палата – трапезная часть храма, а в начале XVIII в. – барочная колокольня и паперть.

В Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре прошел творческий вечер игумении Елисаветы (Кольцовой), настоятельницы Елисаветинского монастыря (пос. Приозерье Славского района Калининградской области). Матушка представила свою книгу «Дорога любви» – сборник коротких рассказов о действии Промысла Божия в нашем мире, о послушании и терпении, о благодарности Творцу и Его любви к нам. Вечер открыл иеромонах Лаврентий (Полешкевич), помощник благочинного монастыря, который обратился к гостям с приветственным словом от имени братии обители.

В Объединенном диссертационном совете Д 999.073.04, созданном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Святых Кирилла и Мефодия состоялась первая защита диссертации по специальности 26.00.01 «Теология» на соискание ученой степени кандидата теологии. Соискатель – протоиерей Павел Хондзинский, тема – «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». На все поступившие отзывы соискатель дал конструктивные и содержательные ответы. Затем состоялась свободная дискуссия. В ней участвовали доктора философских и исторических наук, члены Диссертационного совета.

В столичном Доме книги «Москва» состоялась встреча с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Святых Кирилла и Мефодия митрополитом Волоколамским Иларионом. Прошла презентация книги Владыки «Притчи Иисуса» – 4-й из 6-томной серии «Иисус Христос. Жизнь и Учение». В числе участников – проректор по учебной работе Общецерковной аспирантуры иеромонах Иоанн (Копейкин), сотрудники и учащиеся ОЦАД. Встречу открыл руководитель Управления по общественным связям и протоколу ОЦАД Мигель Паласио, отметивший, что впервые в Доме книги «Москва» представляется книга иерарха Русской Православной Церкви.

В день отдания праздника Вознесения Господня, праздник обретения мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами митрополит Истринский Арсений совершил Божественную литургию и чин молебного пения в Богоявленском кафедральном соборе, где пребывают мощи святителя Алексия. По окончании богослужения митрополит Арсений приветствовал Преосвященных архипастырей, сослужащее духовенство, прихожан собора и паломников с праздником и передал им Первосвятительское благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владыка поздравил с днем тезоименитства архимандрита Алексия (Вылажанина).

В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете при участии представителей Коломенской духовной семинарии состоялся пастырский семинар «Призвание и проблемы оставления сана». Семинар прошел под председательством епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона. В обсуждении участвовали ректор КДС епископ Зарайский Константин, священники-преподаватели ПСТГУ, клирики Москвы и пользователи портала для священнослужителей «Пастырь». Открывая встречу, епископ Пантелеимон отметил, что проблема священнического призвания на сегодняшний день стоит достаточно остро, и затронул тему отношений в семье священника, поскольку нередко оставление сана связанно именно с разладом в семейной жизни священнослужителя.

На заседании сводного Экспертного совета были подведены итоги экспертизы заявок конкурса малых грантов «Православная инициатива– 017». Конкурсный отбор поступивших заявок проводился в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы проектов Конкурса малых грантов «Православная инициатива». Победителями конкурса стали 136 проектов из 46 регионов Российской Федерации и 2 проекта из Беларуси и Болгарии. Всего на конкурс поступило 1014 заявок из 73 регионов РФ и 8 стран ближнего и дальнего зарубежья. По условиям Положения о конкурсе размер запрашиваемого гранта не может превышать 120 000 рублей. Реализация проектов начнется 20 июня, завершится 20 октября 2017 г.

Год назад, накануне Дня защиты детей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил общецерковный сбор в пользу беременных и женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Прихожане храмов Русской Православной Церкви собрали 39 000 000 рублей, которые было решено направить на организацию центров гуманитарной помощи в епархиях. Средства на конкурсной основе распределял Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Благодаря конкурсу за прошедший год в России открылись 55 церковных центров гуманитарной помощи, за 3 месяца помощь в них получили 2 817 семей. Деятельность центров распространяется на 589 населенных пунктов.

Финальный этап VIII Межрегиональной культурно-образовательной олимпиады школьников «Свеча России 2017» прошел в подмосковной Апрелевке. Конкурс организован в рамках традиционных празднований Дня православной книги и Дня славянской письменности и культуры и сочетает в себе задачи духовно-нравственного воспитания школьников и их интеллектуального развития. В финальных мероприятиях сезона 2017 г. участвовали 24 команды из Москвы, Московской и Ярославской областей. Отдельным (заочным) туром играли коррекционные школы. В финалах соревновалось по 12 команд в возрастных категориях 5–6 класс, 7–8 класс. Финалисты награждены кубками, медалями, дипломами победителей, призеров олимпиады и ценными подарками. Все участники олимпиады получили именной сертификат участника.

В Соборной палате главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета состоялось торжественное открытие Итальянской недели, посвященной 10-летию академического и культурного сотрудничества ПСТГУ с Миланским католическим университетом (UCSC). По словам проректора ПСТГУ, за 10 лет были организованы 5 летних школ для итальянских и русских студентов. От имени посла Италии в России Чезаре Мариа Рагальини собравшихся приветствовал первый советник посла Италии Вальтер Феррара. По его словам, отношения между Италией и Россией прекрасно развиваются во всех направлениях, а межуниверситетское партнерство – очень важная составляющая межгосударственного сотрудничества.

В Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялись IV отчетно-выборная конференция Императорского православного палестинского общества и торжественное заседание в честь 135-летия этой старейшей международной общественной организации. В торжественном заседании участвовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возглавляющий Комитет почетных членов общества. В дар обществу Святейший Владыка передал копию картины Г.И. Семирадского «Христос у Марфы и Марии». С.В. Степашин поблагодарил Святейшего Патриарха за участие в церемонии и преподнес Его Святейшеству картину «Храм Гроба Господня», созданную А. Артемьевой, студенткой Московского академического художественного института им. В.И. Сурикова.

Руководитель Юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) выступила с ходатайством о заключении мирового соглашения по вопросу принадлежности здания Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, предложив всем заинтересованным сторонам согласиться с 6-летним сроком передачи оспариваемых объектов Русской Православной Церкви. Как пояснила игумения, Русская Православная Церковь не ставит своей целью немедленное выселение государственных учреждений из занимаемых ими зданий и готова пойти на уступки в отношении срока их перемещения на другие площади. Для этого предлагается 6-летний срок передачи площадей, в течение которого организации должны будут освободить занимаемые здания.