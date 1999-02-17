Неделя: 14 новостей Санкт-Петербургской митрополии

В праздник Троицы на «Летних книжных аллеях» на Малой Конюшенной улице протоиерей Михаил Браверман рассказал о смысле и традициях празднования Троицы и ответил на вопросы читателей. Как рассказали сотрудники «Книжных аллей», православный священник впервые участвует в проекте. Хор храма Святых Равноапостольных Константина и Елены на ул. Доблести, где отец Михаил служит настоятелем, исполнил церковные песнопения. Батюшка представил книгу «Православное богослужение. Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи», вышедшую в издательстве «Никея» и получившую в 2016 г. литературную премию «Просвещение через книгу».

Награждены победители детско-юношеского конкурса сочинений, посвященного подвигу новомучеников и исповедников Санкт-Петербургской епархии, который организовал ОРОиК. В нем участвовали воспитанники воскресных школ и православных образовательных организаций. Церемония вручения дипломов и сертификатов состоялась в храме Святого Апостола Иоанна Богослова СПбДА. Ее возглавил ректор академии, председатель ОРОиК архиепископ Петергофский Амвросий.

Традиционная благотворительная акция для детей военнослужащих, погибших во время операций в «горячих точках», прошла в Международный день защиты детей. Ее организовал епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. На теплоходе «Метеор» дети с матерями прибыли из Санкт-Петербурга в Кронштадт и отправились в Николаевский Морской собор, где иерей Михаил Белов совершил панихиду по погибшим.

Посол США в России Дж. Теффт с супругой посетил Смольный собор. В Санкт-Петербурге господин Теффт находится по случаю участия в Международном экономическом форуме. Настоятель протоиерей Петр Мухин рассказал гостю о соборе. «Примечательно, что ровно 87 лет Смольный собор строился, 87 лет в нем служили, 87 лет он был закрыт», – отметил он. Помощник настоятеля Р. Катаев кратко рассказал об истории собора. Был отслужен молебен о благосостоянии, здоровье родных господина Теффта и взаимопонимании между нашими странами. Как прокомментировал Дж. Теффт, посещая Санкт-Петербург, он много раз проезжал мимо Смольного собора, но никогда не имел возможности побывать внутри.

Список чудотворной иконы Божией Матери «Призри на смирение» доставлен в Смольный собор Санкт-Петербурга из Киевского Свято-Введенского монастыря. Молебен с акафистом возглавил благочинный вузовских храмов, настоятель собора протоиерей Петр Мухин. Была совершена Божественная литургия. Обращаясь к верующим, отец Петр отметил, что икона была обретена в псковской земле на Каменном озере в 1420 г. Отец Петр отметил, что по молитвам к Божией Матери мы получаем вразумление, исцеление недугов душевных и телесных, благоразумное устроение нашей жизни. Помолиться у образа можно в часы работы храмов в Смольном соборе с 1 по 15.06, в Сампсониевском – с 16 по 30.06.

В Международный день защиты детей в Свято-Троицком Измайловском соборе прошла акция «Маленький ангел», посвященная 25 детям, невинно убиенным на борту рейса 9268 в небе Синайского полуострова 31 октября 2015 г., организованная руководителем волонтерской группы благотворительного фонда памяти авиакатастрофы в Египте «Рейс 9268» И. Солья. в акции участвовали родственники и близкие пассажиров. Были прочитаны стихи в память о погибших детях, сказаны слова поддержки родственникам, проведен сбор игрушек, которые будут переданы в Детский хоспис Санкт-Петербурга.

Защита выпускных работ учащимися миссионерских курсов состоялась в Епархиальном управлении. Во встрече участвовали помощники благочинных и настоятелей храмов по миссионерской работе, ранее получившие образование катехизаторов. Темы выпускных работ были посвящены изучению расколов в Православной Церкви, деятельности сект в Санкт-Петербурге, истории неканонических изображений Божией Матери. Выпускникам были вручены свидетельства волонтеров епархиальной миссии. Секретарь отдела В. Рычкова пригласила выпускников к участию в работе отдела, в организуемых им конференциях и консультациях.

Театральные путешествия к истокам традиционных праздников России совершили школьники Красносельского района. Кукольный театр «Виноград» начал проект «От Рождества до Пасхи», который стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016 – 2017». В школах Красносельского района был показан один из 5-ти выездных кукольных спектаклей «Пасхальное чудо», знакомящий учащихся младших классов с историей и традициями праздника Воскресения Христова. В июне проект продолжится спектаклем «Предание о Петре и Февронии», в сентябре будет показан спектакль «Чудесные яблочки», в октябре – «Сказ о древней смуте», а в декабре – вертеп «Рождество». В финале проекта в январе 2018 г. победители конкурса станут участниками мастер-класса «Веселые святки» и создадут свой мини-спектакль.

Братство трезвости создано при Спасо-Парголовском храме. Первую встречу братчиков провел прихожанин храма Ю. Литвиненко, врач-психиатр, нарколог с 20-летним стажем работы, заведующий Межрайонного наркологического диспансера №1. На встречу собрались представители трезвеннических общин города, члены семей, столкнувшихся с этим распространенным недугом, была и женщина, желающая изменить жизнь, сделав ее нормой трезвость. Духовник братства протоиерей Кирилл Борисов благословил начало нового дела кратким напутственным словом. К участию в беседах проявили интерес и другие клирики храма, которые будут посещать встречи.

Отдел по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии и созданная при отделе православная спортивная лига «Здоровый дух» провели III Пасхальный детский шахматный фестиваль «Петербургская весна». Главное мероприятие фестиваля – турнир «Кубок двух столиц» – собрал около 30 юных любителей шахмат из Санкт-Петербурга и Москвы. Турнир прошел в дружественной обстановке, ребята радовались воскресному дню, празднованию Дня города, теплому майскому солнышку и встрече друг с другом. Все участники получили памятные дипломы, а призеры – множество кубков и медалей. Как объясняет отец Димитрий, шахматы – это прежде всего средство общения. Для людей, далеких от Церкви, подобные турниры могут стать первым шагом на пути к храму, а для людей церковных – возможностью познакомиться и общаться дальше.

Благотворительную акцию для детей – подопечных Центра социальной помощи семье и детям Калининского района и районного подростково-молодежного клуба «Бригантина» в преддверии Международного дня защиты детей провел фонд «Вежливые люди» при поддержке администрации Калининского района и отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии. Праздник проходил в загородном комплексе «Иваново подворье». После чаепития детей ждали подвижные игры и конкурсы с вручением подарков. Концертная программа проходила в ресторанном зале комплекса. Перед детьми из социального центра с вокальными, цирковыми и акробатическими номерами выступили юные артисты клуба «Бригантина». А. Биккулова исполнила для маленьких слушателей детские и авторские песни.

Состоялось заседание редакционной коллегии журнала «Христианское чтение». Возглавил работу редколлегии главный редактор журнал архиепископ Петергофский Амвросий. Как отметили члены редколлегии, за неполные 2 года пребывания в перечне ВАК журнал претерпел значительные изменения. Тематические номера сменились стабильными рубриками, соответствующими ВАКовским специальностям: теология, философия и история. В журнал подается большое количество статей, сейчас редакция принимает их уже в номера 2018г. В каждом номере журнала публикуются статьи аспирантов Духовной академии и иных духовных и светских учебных заведений. На заседании были рассмотрены организационные вопросы: уточнены состав редколлегии и график ее работы. Принято решение, что для обсуждения и решения всех важнейших вопросов, касающихся выпуска журнала редколлегия будет собираться не реже раза в месяц.

По благословению наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария в духовно-просветительском центре лавры «Святодуховский» прошла «Святодуховская выставка-ярмарка». Насельник обители иеромонах Прокопий (Павлов) перед открытием совершил благодарственный молебен на начало доброго дела. На ярмарке были представлены предметы народного художественного промысла, декоративно-прикладного искусства, сладости, специи, травяные чаи, сибирские масла от монастырских и фермерских хозяйств.

В Световом зале Смольного дворца завершился процесс формирования Общественной палаты. Председатель Заксобрания В. Макаров и губернатор города Г. Полтавченко подписали документ, утвердивший окончательный состав палаты. В нее вошли 63 человека из числа почетных граждан Санкт-Петербурга, руководителей некоммерческих союзов, советов, ассоциаций, руководителей иных организаций и общественных деятелей. Одним из членов был избран ректор СПбДА архиепископ Петергофский Амвросий.