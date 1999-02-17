Неделя: 13 новостей православного Урала

Митрополит Кирилл провел встречу со студентами, преподавателями и сотрудниками Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Речь на встрече шла о духовном и патриотическом воспитании молодежи. В интервью студенческому телевидению митрополит Кирилл признался, что, на его взгляд, будущий управленец, который воспитывается в институте для эффективного руководства регионом, должен, в первую очередь, понимать среду, в которой он находится, людей, которые живут в регионе и за которых он будет нести ответственность.

Миссионерский институт получил лицензию от Министерства образования и науки на дополнительное профессиональное образование. Это будут и краткосрочные курсы повышения квалификации, и более основательные курсы профессиональной переподготовки. Все программы, лицензированные для дополнительного профессионального образования, связаны с направлением подготовки «Теология». Ректор Миссионерского института Н. А. Дьячкова рассказала, что пока коллектив преподавателей открывает краткосрочные курсы повышения квалификации трудоемкостью в 72 часа. Слушателям будет предложен новый взгляд на русскую классику – с точки зрения православного мировоззрения.

В Сысерти прошло заседание преподавателей основ религиозных культур Сысертского ГО. Педагоги собрались на заседание муниципального методического объединения, чтобы обсудить итоги текущего учебного года и наметить основные задачи на будущий. Перед началом работы коллегия по традиции собралась в одном из храмов благочиния – на этот раз в сысертском храме Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Матушка Татьяна Костарева провела историко-обзорную экскурсию, рассказала о церковной архитектуре храма и в очередной раз коснулась церковной темы текущего года: «Святой Патриарх Тихон».

В Первоуральске прошла благотворительная акция «Белый цветок», организованная Православной службой милосердия Первоуральского благочиния. Добровольцы принимали пожертвования на дела милосердия и в ответ дарили традиционные белые цветы, сделанные людьми с ограниченными возможностями и детьми-сиротами. Все собранные средства будут направлены на нужды социального приюта «Мать и дитя» (в приюте уже проживают 4 мамы и 8 малышей) при храме Святой Великомученицы Екатерины и Центра гуманитарной помощи для женщин с детьми при храме в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

В Православном информационно-библиотечном центре подготовлена книжная выставка «Троица. День Святого Духа. Пятидесятница». Вниманию читателей представлены творения блаженного Августина, святителя Кирилла Александрийского и святителя Феофана Затворника, богословские исследования о Троице и православном учении о Святом Духе. О духовном значении праздников рассказывается в проповедях архимандрита Кирилла (Павлова), митрополита Антония Сурожского, архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и других отцов Церкви. В книгах по иконографии, альбомах древнерусского искусства представлен многообразный мир икон Пресвятой Троицы.

В Екатеринбургской семинарии состоялось очередное заседание семинара «Диалог науки и религии». С докладом «Эволюционная антропология и трансгуманизм» выступила к. биол. н., доцент Л.К. Конышева. Докладчик попыталась ответить на вопрос о соотношени биологических и богословских взглядов на проблему эволюции человека. Выступление сопровождалось оживленным обсуждением – тема семинара никого не оставила равнодушным. Интересным было выступление иеромонаха Верхотурского монастыря Арефы (Кульбаки). Подробно и профессионально отец Арефа рассказал о «русском космизме», его основателе – Н.Ф. Федорове, которого современники называли «московским Сократом».

Екатеринбургская духовная семинария объявляет набор абитуриентов 2017/2018 учебного года. Прием документов для поступления в Екатеринбургскую духовную семинарию на пастырско-богословское и певческо-регентское отделения открыт с 1 июня 2017 года. На Дне открытых дверей ректор семинарии протоиерей Николай Малета рассказал будущим семинаристам об учебном заведении и о качествах, которыми должен обладать его воспитанник. Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 57. Вступительные испытания будут проходить с 7 по 15 июля 2017 г.

Более 30 участников совершили молитвенное шествие по верхотурской земле, пройдя 30 км: в 2017 г. возрожденный крестный ход с иконой Спаса Нерукотворного совершается в 11-й раз. Весь год, как рассказали в Верхотурском благочинии, икона хранится в храме Нерукотворного Образа Спасителя в Красной Горе, а перед праздником Святой Троицы ее крестным ходом несут в Верхотурье, где она пребывает до праздника святым Петру и Павлу.

Музей святости и исповедничества на Урале объявляет открытый международный художественный конкурс «Шестая заповедь». Тематика конкурсных работ – иллюстрация или художественное осмысление шестой библейской заповеди, которая звучит как «Не убей» или «Не убивай». Участвовать может каждый желающий, творчество должно соответствовать смыслу Священного Писания и не нарушать чужих авторских прав. Цель конкурса – собрать работы для выставки «Шестая заповедь» и поддержать тех, кто проявит выдающиеся способности в области художественной интерпретации христианской традиции. Для участия необходимо прислать заявку и электронный вариант работы разрешением 3000х4000 пикс. и электронный экземпляр этикетки по эл. почте ox0517@gmail.com. Заочный этап конкурса продлится до 20 сентября 2017 г.

В День защиты детей состоялся покаянный крестный ход с иконой «14 тысяч убиенных Вифлеемских младенцев» от Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря в Свято-Покровский женский монастырь, где был отслужен покаянный канон о грехе убийства чад во утробе (аборте). По богослужении крестоходцы сфотографировались у установленного на Иоанно-Предтеченском храме баннера «Стоп-аборт». По благословению наместника монастыря игумена Иеронима (Миронова) в согласовании с главным врачом Центральной районной больницы С. Полтавским решено установить такие баннеры (которые, верят крестоходцы, спасут не одну жизнь маленьких россиян) на самых посещаемых местах города.

24 июня 2017 г. в Екатеринбурге состоится первый городской турнир среди дворовых команд «Русский силомер», рассказал участникам детского крестного хода во время городского праздника в День защиты детей руководитель Спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии И.В. Пыжьянов. На детском празднике возле Храма-на-Крови состоялся мини-турнир по «Русскому силомеру» для крестного хода, а И.В. Пыжьянов и участники студенческого клуба «Русский силомер» в Екатеринбургском филиале УралГУФК провели презентацию проекта и рассказали о новой форме объединения детей и подростков – турнире дворовых команд «Русский силомер» (спортивное многоборье, включающее в себя 11 упражнений на турнике разной степени сложности. Он проводится в школах, средних и высших учебных заведениях, воинских частях и исправительных колониях во многих регионах России. Весной 2017 г. в турнире участвовали 98 000 учеников из 72 регионов России. Только на Урале в апреле в VI Ежегодном Межшкольном турнире «Русский силомер» участвовали 48 000 детей из 130 школ).

В Екатеринбурге стартовал общегородской выставочный проект «Екатеринбургъ 1917. Город, которого нет», приуроченный к 100-летию трагических событий в России. В рамках проекта на территории Крестовоздвиженского монастыря открылась выставка, посвященная традициям милосердия в дореволюционном Екатеринбурге. На экспозиции представлены фотоматериалы, исторические и статистические данные, связанные с историей приютов, благотворительных обществ и людей, добровольно бравших на себя заботу об обездоленных согражданах. Открыл выставку митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В воинских частях и соединениях ЦВО состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу летнего периода обучения, в которых участвовали священнослужители Екатеринбургской епархии, духовно окормляющие военнослужащих: протоиерей Александр Рыков, иереи Георгий Юранев, Игорь Стариковский, Виктор Бубнов, Евгений Ершов, Илия Суворов, Димитрий Задорин, Сергий Клепалов. В выступлениях священники пожелали военнослужащим успехов в освоении боевой техники, мира, счастья, здравия душевного и телесного. Протоиерей Александр Рыков окропил святой водой военнослужащих, освятил помещения штаба и казармы соединения.